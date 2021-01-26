Exynos 990 ile Exynos 2100'ün Performans Karşılaştırması

Bir YouTube kanalı, Exynos 2100'ün Samsung'un iddia ettiği kadar yüksek performans iyileştirmesi sunup sunmadığını görmek için Exynos 990 işlemci ile karşılaştırdı. Sonuçlar, bir geliştirme olduğunu ortaya koysa da tatmin edici seviyede olup olmadığı tartışmaya açık.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, her yıl olduğu gibi bu yıl da amiral gemisi akıllı telefonlarında Exynos ve Snapdragon markalı iki ayrı işlemci ile piyasaya sürdü. Samsung’un en güncel amiral gemisi konumunda bulunan Galaxy S21 ailesi, Türkiye ve dünyanın büyük bir bölümünde Exynos 2100 işlemci ile satışa sunuluyor.

Geçtiğimiz yıl duyurulan Galaxy S20 ailesindeki Exynos 990 işlemcisi, tüketici ve teknoloji yazarları tarafından fazlasıyla eleştirilmişti. Samsung, Galaxy S21 lansmanı sırasında Exynos 2100’ün selefine kıyasla önemli derecede daha iyi bir işlemci olduğunun altını çizdi. Golden Reviewer YouTube kanalı, bu iddianın ne kadar gerçek olduğunu öğrenmek için iki işlemciyi birden oyun testine soktu.

Test sırasında Exynos 2100 işlemcili bir Galaxy S21 Ultra ile Full HD+ ekran çözünürlüğü, 60 Hz yenileme hızında ve en yüksek ayarlarda Call of Duty Mobile oynayan Golden Reviewer, elde ettiği sonuçları Exynos 990 işlemciden güç alan Galaxy S20+’ın aynı koşullarda gösterdiği performans ile karşılaştırdı.

Sonuçlara göre Exynos 2100 işlemcili Galaxy S21 Ultra, ortalama kare hızında (FPS) Exynos 990 işlemcili Galaxy S20+’tan yüzde 10 daha iyi performans gösteriyor. Galaxy S21 Ultra, oyun sırasında minimum seviyede kare atlama ve takılma yaşarken, bunların sayısı Galaxy S20+’ta çok daha fazlaydı.

Genel sonuçlara baktığımızda Exynos 2100 işlemcisinin Exynos 990’a kıyasla bariz bir şekilde daha iyi bir işlemci olduğu görülebilir. Yine de Snapdragon 888 ile karşılaştırıldığında performans ve verimlilik noktasında bir adım geride kalıyor.

Golden Reviewer’ın Exynos 2100’ün oyun performansını Exynos 990 ile karşılaştırdığı video