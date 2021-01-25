Samsung Galaxy S21 de Kesintisiz Güncelleme Sunmadı

Samsung'un 2021 model amiral gemisi telefonları da kesintisiz güncelleme özelliğini desteklemedi. Google'ın 2016 yılında sunduğu özellik, Android yazılım güncellemeleri sırasında telefonun çalışmaya devam etmesini sağlıyor. Ancak Samsung, bu özelliği bir türlü benimseyemiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 14 Ocak'ta en yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S21'i duyurdu. Günümüzün en yeni teknolojik özellikleriyle dolu olan telefon, tasarımıyla da Samsung tutkunlarını kendine hayran bıraktı. Ancak bu telefonda, ciddi bir eksiklik olduğu fark edildi. Android Police tarafından fark edilen bu eksiklik, Samsung'un bir kez daha kesintisiz güncelleme özelliği sunmayı reddettiğini gözler önüne seriyor.

Samsung, yazılım güncelleme konusunun en iyi temsilcilerinden bir tanesi. Şirket, amiral gemisi telefonlarının yanı sıra orta ve giriş sınıf telefonlarına da en yeni yazılım güncellemelerini, en doğru zamanlarda sunuyor. Ancak Samsung'un güncelleme işlemi oldukça uzun sürüyor. Hatta bazı kullanıcılar, telefonlarını güncelleme nedeniyle 15 dakikaya kadar kullanamayabiliyorlar. İşte 2020'de çok tartışılan bu konu, 2021 yılında da değişmemiş oldu.

Samsung, 2016 yılında kullanıma sunulan kesintisiz güncelleme özelliğini neden benimsemiyor?

Google, 2016 yılında yazılım güncellemelerini kolaylaştıran "kesintisiz güncelleme" özelliğini kullanıma sundu. Bu özellik, Android'in yazılım güncellemeleri sırasında telefonun kullanılabilmesini sağlıyordu. Yani tıpkı Google Play Store güncellemelerinde olduğu gibi, sistem güncellemelerinde de herhangi bir kesinti olmuyor, haliyle de kullanıcı deneyimi iyileştirilmiş oluyordu. Ancak Google, bu özelliği hiçbir zaman zorunlu hale getirmedi. Yani kesintisiz güncellemeler üreticinin tercihindeydi ve Samsung, sektörün en hızlı güncelleme sunan şirketi olsa da bu özelliği desteklemedi.

Android Police, kesintisiz güncelleme özelliğinin neden benimsenmediği konusunda defalarca Samsung'a ulaştı. Ancak şirket, bu konuyla ilgili bir açıklama yapmayı reddetti. Galaxy S21 ailesinin duyurulmasında sonra yeniden Samsung'a ulaşan Android Police, yine bir cevap alamadığını ifade ediyor. Güncelleme konusunda Samsung'a kıyasla daha başarısız olan bazı şirketlerin bu özelliği desteklerken, Samsung'un binlerce dolarlık telefonlarında böyle bir özelliğin olmaması, yakın bir gelecekte kullanıcıları rahatsız etmeye başlayabilir gibi görünüyor.