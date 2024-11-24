Samsung'un amiral gemisi modellerde kullanmaktan vazgeçtiği Exynos 2500 işlemciler katlanabilir modellerde gelecek.

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi modeli olan Galaxy S25 serisinde Exynos 2500 işlemcileri kullanmaktan vazgeçtiği ifade ediliyordu. Bu işlemcilerin 3nm'de düşük verime sahip olması ve bu sorunun da telefonların çıkış sürecinden önce çözülemeyecek olması firmayı bu kararı almaya itmişti. Son haberlere göre Samsung, Exynos 2500 işlemcilerden tamamen vazgeçmiş değil. X üzerinden paylaşımda bulunan teknoloji muhbiri Sanju Choudhary'ın iddialarına göre firmanın planları bu yönde.

Gelen haberlere göre Exynos 2500 serisinde yer alan işlemciler, 2025 yılında çıkacak olan akıllı telefonların içinde yer alacak. Katlanabilir telefonların çıkışına kadar görece uzun bir süre olması, işlemcideki sorunların da giderilebilmesi için imkan sağlıyor.

Z Fold ve Z Flip serisi yıl ortasında gelecek

Samsung'un bir sonraki amiral gemisi katlanabilir telefon modelleri, hem Z Fold hem de Z Flip serisinde 2025 yılının ortalarında piyasaya çıkacak. Bu da Güney Koreli teknoloji devine çiplerinin 3nm'deki verimliliğini yeterince yukarı çekmek için ihtiyaç duyduğu zamanı verecek.

Choudhary'nin iddialarına göre Exynos 2500, 3 adet Cortex-X925 çekirdek, 5 adet Cortex-A725 çekirdek ve 2 adet Cortex-A520 çekirdekten oluşan 10 çekirdekli bir yapıya sahip olacak. Oyun performansı için ise Xclipse 950 GPU kullanılacak.

Samsung'un gelecek yıl uygun fiyatlı bir Galaxy Z Flip 7 FE ve Galaxy Z Fold 7 Special Edition versiyonu piyasaya süreceği ifade ediliyordu.