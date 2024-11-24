iPhone 17 Air'ın en büyük rakibi olacak Samsung Galaxy S25 Slim'in bazı özellikleri ortaya çıktı. İddiaya göre telefon, sadece tasarım olarak değil, teknik açıdan da S25 serisindeki kardeşlerinin önünde olacak.

Apple, önümüzdeki yıl iPhone modellerinde ciddi bir yenilik yapacak. Öyle ki çok büyük ihtimalle Plus model yerine daha ince tasarımlı bir cihaz göreceğiz. İlk başta bu cihazın “iPhone 17 Slim” olması bekleniyordu ancak son zamanlarda “Air” ismini alacağı söylentileri artmıştı. Tabii Apple’ın bu hamlesine bir yanıt da Samsung’dan gelecek. Şirketin, bir süredir S25 serisine “Slim” model dahil etmesi bekleniyordu.

Samsung Galaxy S25 Slim hakkında şimdiye kadar öyle çok detay görememiştik. Ancak gelen yeni bilgiler, cihazın en büyük rakibi iPhone 17 Air’dan çok daha iddialı olacağını gösteriyor.

Samsung, S25 Slim’i standart modelden daha güçlü yapacak

Doğru çıkan Samsung sızıntılarıyla bildiğimiz Ice Universe, S25 Slim ile ilgili birkaç bilgi paylaştı. Aktardığına göre şirket, telefonu yalnızca ince yapmayla kalmayacak aynı zamanda onu güçlü de yapacak. S25 Slim’in, standart S25’ten kamera konusunda daha iyi olacağını belirtmiş. Diğer taraflarda da onun önünde olduğunu görebiliriz.

Ice Universe’e göre Samsung, yeni telefonuyla vivo’ya benzer bir yol izlemeyi düşünüyor. vivo, amiral gemisi X200 serisinde X200 Pro mini isimli bir telefon da sunuyordu. Galaxy S25 Slim, tıpkı bunun gibi olacak. Yani sadece daha ince ve hafif değil, aynı zamanda teknik olarak da kardeşlerinden önde olan bir telefon olarak gelecek.

İşte bu özellikleri, onu iPhone 17 Air’ın önüne taşıyacaktır. iPhone 17 Air hakkında şimdiye kadar gelen tüm bilgiler, telefonun en büyük farkının tasarım olacağını göstermişti. Hatta tüm iPhone 17 modellerinden daha kötü özelliklere sahip olacağı, buna rağmen daha pahalıya satılacağı bile söyleniyordu. Yani tek avantajı dış görüntü olacaktı. Eğer gerçekten böyle olursa S25 Slim ile rakip olmaları imkânsız.