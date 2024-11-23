Samsung, 2nm üretim sürecinde yaşadığı zorluklar nedeniyle Exynos 2600 çip setini iptal etmeyi düşündüğü ortaya çıktı.

Samsung, mobil işlemcilerdeki iddialı çip seti Exynos 2600’ün üretimini iptal etmeyi değerlendirdiği ortaya çıktı. Samsung, 2nm üretim süreciyle ilgili yaşadığı teknik zorluklar nedeniyle bu kararın eşiğinde.

Exynos 2600, Samsung’un 2nm üretim sürecini kullanarak geliştirilmesi planlanıyordu. Ancak, üretim verimliliği beklenenin çok altında kaldı. Üretilen çiplerin yalnızca %10-20’si kullanılabilir durumda. Bu da maalesef ki Samsung’un kendi üretim kapasitesini sürdürebilmesi için yeterli değil.

Samsung’un üretim stratejisini nasıl etkileyecek?

Sorun yalnızca Exynos 2600 ile sınırlı değil. Samsung’un Exynos 2500 modelinin üretiminde de benzer zorluklar yaşanmıştı. 3nm sürecinde de verim oranları %20’nin altına inmişti. Bu sebeple, Samsung’un amiral gemisi çiplerini üretmek için TSMC gibi dış bir üretici ile işbirliği yapmayı düşünmesi mümkün gözüküyor.

Samsung, üretim tesislerinde önemli bir yeniden yapılandırma sürecine giriyor. Şirket, eski 4nm, 5nm ve 7nm üretim teknolojilerinin kullanıldığı tesisleri kapatmaya başladı ve bu süreçte iş gücünü de azaltmaya gitmek durumunda kaldı. Ancak yine de Samsung’un çip üretimi için yeni stratejiler geliştirmesi bekleniyor.