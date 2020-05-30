Samsung, Exynos 850 İşlemcisinin Özelliklerini Açıkladı

Geçtiğimiz birkaç senedir Exynos işlemcilerini geliştirmekte ve kullanmakta olan Samsung, yeni bütçe dostu telefonları için tasarladığı Exynos 850 işlemcisinin özelliklerini geçtiğimiz günlerde kendi ürün sitesinde listeleyerek sessiz sedasız duyurdu. Gelin Exynos 850'in özelliklerine hep beraber göz atalım.

Kore merkezli Android telefon üreticisi Samsung, bir süredir amiral gemisi ve üst orta düzey telefonları için Qualcomm Snapdragon ve Exynos işlemcilerini sıklıkla kullanıyor. Fakat genellikle kendi geliştirdikleri Exynos yonga setlerini orta segment bütçe dostu telefonlarında kullanıyorlardı. Geçtiğimiz günlerde Samsung, sessiz bir şekilde yeni geliştirdikleri Exynos 850 için bir ürün sayfası oluşturdu.

Exynos 850 işlemcisi, hâlihazırda yakın zamanda açıklanan Samsung'un A serisinin düşük bütçeli telefonu olan Samsung Galaxy A21s içerisinde kullanılıyor. Exynos 850'nin ürün sayfasında açıklanan teknik özelliklerine göre bu işlemcinin, orta segment telefonlarda kullanılması gayet beklenilen bir durum olarak karşımıza çıkıyor.

Exynos 850, Samsung'un 8 nm LPP teknolojisi ile üretiliyor

Exynos 850'nin ürün sayfasında listelenen bilgilere göre Exynos 850, iki dizi ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ve 2.0 GHz frekansında hıza sahip çok çekirdekli bir işlemci. GPU kısmında da Exynos 850, ARM'nin Mali-G52 grafik yongasını içinde barındırıyor. Ayrıca LPDDR4X RAM, eMMC 5.1 depolama, Cat.7 LTE (4G) ve Full HD+ 1080p çözünürlüklü ekranlar Exynos 850 tarafından destekleniyor ve işlemci Samsung'un 8nm LPP (Low Power Plus) mimarisi kullanılarak üretiliyor.

Kamera kısmında ise Exynos 850, 1080p 60 fps kalitesinde video kaydetme, tek kamerada 21.7 megapiksel değerinde görüntü işleyebilme, çift kamerada ise 16 + 5 megapiksel değerlerinde görüntü işleyebilme özelliklerine sahip. Ayrıca Exynos 850, ZSL( Zero Shutter Lag) teknolojisi ile HEVC/h.265 değerinde görüntü işlemeyi de destekliyor. Ayrıyeten bu işlemcinin ilk kullanıldığı telefon olan Samsung Galaxy A21s'in teknik özelliklerine baktığımızda, 48 megapiksel üçlü arka kamera tasarımına, HD+ Infinity-O ekrana, 6 GB RAM ve 64 GB depolama alanına sahip olduğunu görüyoruz.

Bu teknik özellikler bize Exynos 850'nin destekleyebileceği teknolojiler ve kapasitesi hakkında önemli bilgiler veriyor. Asya telefon marketinde ve özellikle de Çin'de artan akıllı telefon rekabeti sayesinde Samsung dâhil birçok firma orta segment ve bütçe dostu telefonlarına ekstra bir önem göstermeye başladı. Bu gösterilen önemin bir ürünü olan Exynos 850'yi, önümüzdeki zamanlarda gelecek olan orta segment Samsung modellerinde bolca göreceğiz gibi duruyor.