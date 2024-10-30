Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, bazı Exynos işlemcilerin siber saldırılara açık olduğunu söyledi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre oldukça popüler telefonlar, hack'lenme krizi ile karşı karşıyalar.
Samsung'un yaptığı açıklamaya göre bu durumdan etkilenmek istemeyen kullanıcıların, cihazları için sunulan en son güvenlik güncellemesini ivedilikle yüklemeleri gerekiyor. Peki o işlemciler hangileri? Gelin detaylara geçelim.
Güvenlik açığının etkilediği Exynos işlemciler:
- Exynos 9820
- Exynos 9825
- Exynos 980
- Exynos 990
- Exynos 850
- Exynos W920
İşte kullandığınız Galaxy cihaz yukarıdaki işlemcilerden bir tanesiyle çalışıyorsa risk altındasınız demektir. Peki bu işlemciler, hangi cihazlarda bulunuyor?
Güvenlik açığının etkilediği cihazlar:
- Galaxy S20
- Galaxy Note 20
- Galaxy S10
- Galaxy Note 10
- Galaxy A21
- Galaxy A51
- Galaxy A71
- Galaxy Watch 5
- Galaxy Watch FE
- Galaxy Watch 4