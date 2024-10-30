Samsung, Exynos işlemcileri etkileyen bir güvenlik açığı tespit etti. Bu durumdan etkilenmemek için sunulan son güncellemelerin yüklenmesi gerekiyor. Peki hangi cihazlar etkilendi?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Şirket, bazı Exynos işlemcilerin siber saldırılara açık olduğunu söyledi. Şirketin yaptığı açıklamaya göre oldukça popüler telefonlar, hack'lenme krizi ile karşı karşıyalar.

Samsung'un yaptığı açıklamaya göre bu durumdan etkilenmek istemeyen kullanıcıların, cihazları için sunulan en son güvenlik güncellemesini ivedilikle yüklemeleri gerekiyor. Peki o işlemciler hangileri? Gelin detaylara geçelim.

Güvenlik açığının etkilediği Exynos işlemciler:

Exynos 9820

Exynos 9825

Exynos 980

Exynos 990

Exynos 850

Exynos W920

İşte kullandığınız Galaxy cihaz yukarıdaki işlemcilerden bir tanesiyle çalışıyorsa risk altındasınız demektir. Peki bu işlemciler, hangi cihazlarda bulunuyor?

Güvenlik açığının etkilediği cihazlar: