Samsung yıllar süren politikasını değiştiriyor ve şirket artık bazı telefonlarında Galaxy markasını kullanmayacak.

Güney Kore kaynaklı birtakım yeni raporlara göre Samsung, popüler "Galaxy" markasını taşıyan Android akıllı telefonları için yeni bir markalaşma stratejisi üzerinde çalışıyor.

Samsung uzunca süredir yeni telefonlarını Galaxy markası adı altında piyasaya sürüyor. Bu telefonlar orta segmentte de olsa amiral gemisi segmentinde de olsa Galaxy adını alıyordu ancak yakında bu durum değişecek.

Şirket özellikle amiral gemisi segmentinde yer alan modeller için Galaxy dışında bir isimle tanıtım yapma ihtimalini değerlendiriyor. Bu girişimin amacı ise yenilikçi ve çığır açan cihazları ayrı bir marka altında sunarak kullanıcıların dikkatini çekmeyi başarmaktan ibaret.

Şirket, 'Galaxy' adında çok fazla telefonu olduğunu düşünüyor

Samsung’un küresel pazarlama biriminin başkanı Lee Young-hee, bu yılın başlarında yaptığı bir açıklamada Galaxy serisinin çok fazla modele sahip olduğunu ve tüketicilerin devrim niteliğindeki yeniliklerde farklı bir isim beklediğini ifade etmişti.

Samsung’un yeni markalaşma arayışının, Hyundai’nin premium otomobil segmentindeki "Genesis" markasına benzer bir şekilde amiral gemisi segmentindeki telefonları diğerlerinden ayırmayı hedeflediği belirtiliyor.

Genesis, Hyundai'nin lüks otomobil markası olarak konumlandırılarak şirketin ana markasından bağımsız bir imaj oluşturmayı başarmıştı. Samsung da benzer bir stratejiyle amiral gemisi telefonlarını farklı bir isimle pazarlamayı planlıyor.

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