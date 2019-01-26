Samsung yeni Galaxy Fit bilekliğini ve kablosuz kulaklığını Unpacked etkinliğinde tanıtacak.

Samsung'un Infinity-O ekrana sahip Galaxy S10 akıllı telefon serisini tanıtacağı 20 Şubat'ta gerçekleşecek olan Unpacked etkinliğine her geçen gün daha da yaklaşılıyor. Bu bağlamda yeni detaylar açığa çıkmaya devam ediyor. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Samsung, Unpacked etkinliğinde iki adet Fitness odaklı Galaxy Fit bileklik modeli ve bir adet kablosuz kulaklık tanıtacak.

Giyilebilir teknoloji ürünlerinde kullandığı seri ismi "Gear"ı Galaxy'ye çeviren Samsung, Galaxy Watch ve Galaxy Fit serilerini geçen yıl duyurmuştu. Bluetooth sertifikalarında keşfedilen yeni Galaxy Fit; "Galaxy Fit" ve "Galaxy Fit e" olmak üzere 2 farklı modele sahip. "Galaxy Fit e"de bulunan "e" ekinin, eSIM desteği olabileceği tahmin edilirken, her iki cihazın da Bluetooth 5.0 desteğine ve 8GB depolama alanına sahip olacağı biliniyor.

Kablosuz kulaklığını Galaxy Buds (Galaxy Kulaklıklar) olarak isimlendiren Samsung'un fitness odaklı bu ürününün, geçen yıl ve bir önceki yılda piyasaya sürülen Gear IconX kablosuz kulaklığın yeni versiyonu olması bekleniyor. Bluetooth sertifiklarında ortaya çıkan Samsung giyilebilir cihazlarının yüksek ihtimalle Unpacked etkinliğinde veya biraz daha sonra tanıtılabileceği söyleniyor.