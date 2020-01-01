2021 Model Samsung Galaxy A Serisinin İsimleri Belli Oldu

Samsung henüz 2020 model telefonlarını piyasaya sürmeden, bir sonraki yılın planlarını yapmaya başladı. Şirketin, 2021 model A serisi telefonlarının isim haklarını aldığı ortaya çıktı.

Samsung şu anda Galaxy A51, Galaxy A71 ve Galaxy A91 gibi A serisi yeni cihazlar üzerinde çalışıyor. Ancak şirket, bu yıl tanıtacağı cihazlar üzerinde çalışırken önümüzdeki yıl planlarını da unutmuyor. Güney Koreli teknoloji devi, 2021'de orta sınıf akıllı telefon serisini oluşturacak yeni Galaxy A cihazlarının ticari haklarını aldı.

Samsung, A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72, A82 ve A92 isimlerini taşıyacak 9 yeni akıllı telefonu için ticari marka başvurusunda bulundu. Ticari marka uygulamaları Galaxy kelimesini kullanmasa da, açıklamalarda bu isimlerin akıllı telefonlara verileceği açıkça ortaya konuyor. Samsung birkaç ay önce 2020 model A serisi telefonları için de marka başvurusunda bulunmuştu. Ancak muhtemelen 2022 yılının telefonları için yakın zamanda böyle bir uygulama görmeyeceğiz.

Samsung, bu yıl Android 10 ile piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy A51, Galaxy A71 ve Galaxy A91 üzerinde çalışıyor. Galaxy A91'in, Android 9 Pie ile Hindistan için geliştirildiği konuşulsa da, şirketin cihazı Android'in eski bir sürümüyle piyasaya sürmesi pek olası görünmüyor. Galaxy A serisinin yeni üyeleri Samsung A12, A22, A32, A42, A52, A62, A72, A82 ve A92'nin 2021 yılında piyasaya sürülmesi bekleniyor.