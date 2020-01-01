Samsung Galaxy Note10 Lite, İlk Kez Kanlı Canlı Görüntülendi

Samsung'un gündemi meşgul eden yeni telefonu Galaxy Note10 Lite, ilk kez kanlı canlı görüntülendi. Bir YouTube kanalı aracılığıyla ortaya çıkarılan görüntüler, Galaxy Note10 Lite'ın dikdörtgen yapıdaki kamera kurulumunu ve S Pen desteğini açıkça gösteriyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, şu sıralar Galaxy Note10 Lite isimli yeni telefonuyla gündemde. Şirket, Galaxy Note serisinde genelde böyle bir yöntem tercih etmiyordu ancak bu kez beklenildiği gibi olmadı ve Samsung, bir ara model üretme kararı aldı. Ayrıca telefonun lansmanı, kısa bir süre sonra yapılacak ve tüketiciler, Galaxy Note10 Lite'ı deneyimlemeye başlayabilecekler.

TechTalkTV isimli bir YouTube kanalı, genellikle çektiği teknoloji videolarıyla biliniyor. Kanal, şimdi ise Twitter üzerinden bir paylaşım yaptı ve Galaxy Note10 Lite'ın ilk gerçek görüntülerini paylaştı. Galaxy Note serisinin ikonik ekipmanlarından olan S Pen de TechTalkTV'nin yaptığı paylaşım içinde kendisine yer bulmayı başarıyor.

Galaxy Note10 Lite'ın ön kısmı, Galaxy Note10'a ciddi anlamda benzerlik gösteriyor. Buna göre Galaxy Note10 Lite, ince çerçevelere sahip bir ekranla gelecek ve bu ekran, üzerindeki küçük bir ön kamera deliğine sahip olacak. Söylentilere göre 20:9 en boy oranına sahip olacak olan Galaxy Note10 Lite, ciddi anlamda uzun bir telefon olacak ki TechTalkTV tarafından paylaşılan görseller de bu söylentiyi destekler nitelikte.

TechTalkTV tarafından paylaşılan görseller, Galaxy Note10 Lite'ın arka kamera kurulumunu da açıkça ortaya koyuyor. Buna göre Galaxy Note10 Lite'ın üçlü kamera kurulumu, dikdörtgen tasarımlı olacak.

Karşınızda Galaxy Note10 Lite

Samsung'un yaklaşmakta olan yeni telefonu Galaxy Note10 Lite'ın söylentiler kapsamında ortaya çıkan diğer teknik özellikleri ise bu telefonun Exynos 9810 işlemcisinden güç alacağı, ekran üzerine yerleştirilmiş olan bir parmak izi okuyucu sensörle geleceği, 3.5 mm'lik kulaklık girişi içereceği ve bu telefona güç verecek olan bataryanın 4.500 mAh büyüklüğünde olacağı şeklinde.