Samsung'un bütçe dostu yeni bir model olan Galaxy A16 4G üzerinde çalıştığı belirtildi. Bu model 6 yıl boyunca güncelleme alacak.

Samsung geçtiğimiz günlerde yeni Galaxy A16 5G modelinin tanıtımını gerçekleştirmişti. Görünüşe göre Güney Koreli firma, bütçesi kısıtlı olan kişiler için telefonun bir de 4G versiyonu üzerinde çalışıyor. Bu modelde 4GB RAM bulunacak ve 6 yıl boyunca güncelleme desteği sunulacak.

Ortaya çıkan tasarım görsellerine baktığımızda Samsung Galaxy A16'nın 5G versiyonu ile 4G versiyonu arasında gözle görülür bir fark olduğunu söylemek pek mümkün değil. Her iki cihazın tasarımı da neredeyse aynı üçlü kamera sistemine, yuvarlatılmış köşelere ve ekranın üstünde ortada yer alan damla şekilli selfie kamerası çentiğine sahip. Renk seçenekleri de siyah, yeşil, gri ve sarı olarak belirlenmiş, yani bu açıdan da bir fark bulunmuyor.

Asıl fark cihazın içinde

İki cihaz arasındaki asıl farklar hâliyle aslında cihazların iç donanımlarında yer alıyor. İddialara göre MediaTek Helio G99 işlemciye sahip olacak. Telefon 4GB RAM ve 128GB depolama ile gelecek. Telefonun altı yıl boyunca güncelleme alacak olmasına rağmen hâlihazırda 2 yaşında bir işlemciye sahip olduğu dikkatlerden kaçmıyor.

Öte yandan yeni modelde ekran aynı kalacak gibi gözüküyor. Bu modelde de 6.7 inçlik Super AMOLED panel bulunacak. Bu panelin ekran yenilenme hızı ise 90Hz olacak. Ekran 800 nits gibi bu seviye için makul bir parlaklık seviyesine sahip olacak.

Telefonun arka kamerasına baktığımızda ise 50MP ana sensör bizi karşılıyor. Ona 5MP ultrageniş açı kamerası ve 2MP makro lens eşlik ediyor. Selfie kamerası ise 13MP çözünürlüğe sahip. Telefonda ayrıca IP54 toz ve su geçirmezlik özelliği, yan tarafta parmak izi sensörü, WiFi, Bluetooth 5.3 ve USB 2.0 giriş bulunuyor.

Modelin fiyatının ise 199 euro (7 bin 468 TL) olduğu iddia ediliyor.