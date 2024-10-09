Samsung Galaxy S25 serisinin tamamının ekran koruyucu fotoğrafları ortaya çıktı. Görseller, yeni telefonların üçünün de ekranlarına bir bakış atmamızı sağlıyor.

Samsung, iPhone 16 modellerine rakip olacak yeni amiral gemisi telefonları Galaxy S25 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Cihazlar, bir sürpriz olmazsa muhtemelen 2025’in başında bizlerle buluşacaklar. Tanıtım tarihleri yaklaştıkça haklarında sızıntılar görüyorduk. Tasarımları da aşağı yukarı belli olmuştu.

Şimdi ise serinin tamamının ekran koruyucu fotoğrafları ortaya çıktı. Bu görüntüler, 3 modelin de ekranına yeni bir bakış atmamızı sağladı. Bu sefer her modelin birbirine benzeyeceği görüldü.

Ultra’nın ekranı beklendiği gibi değişiyor

Fotoğraflar, sızıntılarıyla tanınan Ice Universe’e ait. Görüntüler muhtemelen cihazların maketlerine ait. Bu yüzden nihai tasarımlarının böyle olabileceğini gösteriyorlar. En dikkat çeken kısım tabii ki Ultra model.

Samsung, Ultra modelinde yıllardır diğerlerinden farklı bir şekilde köşeli ekran kullanıyordu. Bu da biraz üst seviye modelin o seriye ait değilmiş gibi görünmesine neden oluyordu. Bir süredir dolaşan iddialar da bunun S25 ile değişebileceğini göstermişti. Geçen hafta çıkan S25 Ultra maketinde de bu durumu görmüştük.

Şimdi ortaya çıkan görseller de iddiayı bir kez daha destekleyerek artık kesin olarak tasarım değişikliğini göreceğimizi doğrulamış oldu. Yeni Galaxy S25 Ultra ile birlikte en üst seviye modelde kardeşlerine benzer yuvarlak köşeli bir tasarım göreceğiz. Ultra modelin 8,2 mm kalınlık ile iPhone 16 Pro’dan da ince bir cihaz olmasının beklendiğini belirtelim. Standart modelde ise 7,25 mm incelik göreceğiz.

Son olarak her üç modelin de ultra ince ekran çerçeveleriyle geleceklerini görebiliyoruz. Bu da onlara çok daha şık bir görüntü kazandırıyor. Üç modelde de benzer çerçeve inceliklerinin kullanılması da aralarındaki uyumu artırıyor. Bu yüzden müşterilerin hoşuna gidecektir.