Samsung Galaxy A16, sessiz sedasız duyuruldu. Giriş seviye ile orta seviye arasına konumlandırılan telefon, uygun fiyatlı olması halinde Türkiye'de en çok satan modeller arasına girebilir.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bir yandan Galaxy S serisi ile Apple ile rekabet edip bir yandan Galaxy Z Fold serisi ile yeni bir furya başlatmaya çalışırken bir yandan da bütçe dostu telefonları ile herkese hitap eden telefonlar piyasaya sürmeye devam ediyor. Samsung'un en yeni bütçe dostu telefonu Samsung Galaxy A16 resmen tanıtıldı.

6,7 inç büyüklüğünde Full HD+ bir Super AMOLED ekrana sahip olan cihaz, 90 Hz ekran yenileme hızı sunuyor. iPhone 16'da dahi 60 Hz ekran yenileme hızı olduğunu hatırlatalım. Cihazın ekranında küçük bir damla çentik yer alıyor ve bu çentiğin içinde 13 MP selfie kamerası yer alıyor.

Karşınızda Samsung Galaxy A16

Samsung, şaşırtıcı bir şekilde işlemci modelini açıklamadı ancak sekiz çekirdekli 2.4GHz hızında bir işlemciye sahip olduğunu biliyoruz ki tahminler Exynos 1330 olduğu yönünde. 4 GB RAM kapasitesi bulunan Galaxy A16'nın 128 GB depolama alanı bulunuyor. RAM kapasitesi yetersiz gibi görünse de dahili depolama alanının çok fazla fotoğraf çekenlere bile yeterli gelebileceğini belirtebiliriz.

Fotoğraf demişken cihazda 50 MP çözünürlüğünde bir ana kamera yer alıyor. Ayrıca ana kameraya ek 5 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera da bulunuyor. Yüksek çözünürlük ve üçlü kamera kurulumu kulağa hoş geliyor olsa da cihazın bütçe dostu bir model olduğunu ve beklentiyi çok yükseltmemek gerektiğini unutmayalım.

Samsung Galaxy A16 özellikleri İşlemci - RAM 4 GB Depolama 128 GB Ekran 6.7 inç Full HD+ 90 Hz Super AMOLED Arka Kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP Ön Kamera 13 MP Batarya 5.000 mAh, 25W İşletim Sistemi Android 14 (6 Yıl Güncelleme Alacak)

Samsung Galaxy A16, 6 yıl boyunca Android sürüm güncellemesi alacak. Ancak Samsung, cihazın fiyatı hakkında henüz bir açıklamada bulunmadı.