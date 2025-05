Samsung'un One UI dağıtım süreçlerinde önemli bir değişiklik yapacağı tespit edildi. Edinilen bilgilere göre Android 16 tabanlı One UI 8, sonraki bir güncelleme ile doğrudan One UI 8.5'e yükseltilecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, Android 15 tabanlı arayüzü One UI 7'de büyük afalladı. Google, geçtiğimiz hafta Android 16'yı tanıttı ancak Samsung, hâlâ telefonlarının çok büyük bir bölümüne Android 15'i sunamadı. Gelen son haberler, Samsung'un arayüz konusunda radikal kararlar alacağını gözler önüne seriyor.

Android 16 tabanlı One UI 8 arayüzünü kurcalayan SamMobile ekibi, Samsung'un One UI 8'de büyük sürüm atlamaları yapacağını tespit etti. Bu sonuca One UI 8 arayüzündeki gizli menü altında ulaşan ekip, Samsung'un One UI 8'den sonra One UI 8.5'e yükseltme yapacağını gördü.

İşte One UI 8'den One UI 8.5'e geçişin ispatı

Samsung ve Apple gibi şirketler, yeni arayüzlerinde ara sürümler yayımlıyorlar. Mesela One UI 7.1, iOS 18.5 gibi. Hatta bunların daha alt sürümleri de oluyor. İşte Samsung, Android 16'ya geçişte bunu bir süre duraksatacak gibi görünüyor. Şirket, Android 15 yüzünden bozulan imajını Android 16'da kurtarmaya çalışacak gibi görünüyor. Eğer durum böyleyse Samsung, Android 17 gibi daha sonraki dönemlerde yine ara sürümler yayımlayabilir.

Bu arada; Samsung, artık kullanıcıların bile istemediği One UI 7'de daha fazla zaman kaybetmeyecek. Zira şirketin birkaç ay içerisinde satışa sunulması beklenen Galaxy Z Fold7 ile Galaxy Z Flip7 modelleri, doğrudan One UI 8 ile çalışacak. One UI 8.5 için herhangi bir çıkış tarihi yok ancak gelecek yılın başında çıkacak Samsung Galaxy S26, bu arayüz için oldukça mantıklı görünüyor.