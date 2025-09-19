Samsung Galaxy A17 4G Duyuruldu

Samsung, Türkiye'de 13 bin TL'ye sattığı Galaxy A17 5G isimli telefonunun 4G versiyonunu duyurdu. Peki Samsung Galaxy A17 4G neler sunuyor ve fiyatı ne kadar? İşte detaylar...

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, sudan ucuza satacağı yeni telefonu Galaxy A17 4G'yi resmen duyurdu. Bu akıllı telefon, tasarım açısından Türkiye'de de satılmakta olan Galaxy A17 5G'ye benzerlik gösteriyor. Özellikleri ise biraz daha kırpılmış durumda. Gelin hep birlikte Samsung Galaxy A17 4G'ye yakından bakalım.

Samsung'un yeni akıllı telefonunda 6.7 inç boyutlu FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED ekran bulunuyor. 90 Hz tazeleme oranı ve Corning Gorilla Glass Victus+ koruması sunan ekran, IP54 sertifikası ile su ve toza karşı dayanıklılık sağlıyor. Çentikli yapıdaki ekranda bulunan selfie kamera ise 13 MP çözünürlük sunuyor.

Karşınızda Samsung Galaxy A17 4G:

Samsung Galaxy A17 4G'de MediaTek'in Helio G99 işlemcisi bulunuyor. Bu işlemci 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı ile destekleniyor. 2 TB'ye kadar microSD desteği sunan telefon, kutusundan Android 15 tabanlı One UI 7.0 arayüzü ile çıkıyor. 6 yıl işletim sistemi güncellemesi alacak Galaxy A17 4G, 25W hızlı şarj desteği sunan 5.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı.

Telefonun arka kısmına baktığımızda dikey olarak hizalanmış üçlü kamera kurulumu görüyoruz. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamera yer alıyor. Telefonun kamera donanımı yapay zekâ ile de destekleniyor.

Samsung Galaxy A17 4G teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.7 inç, FHD+, 90 Hz, Super AMOLED İşlemci MediaTek Helio G99 RAM 6 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 13 MP Arka Kamera 50 MP + 5 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (25W) İşletim Sistemi One UI 7.0 (Android 15)

Samsung Galaxy A17 4G fiyatı: