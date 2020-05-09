Samsung Galaxy A20s İçin Android 10 Güncellemesi Yayınlandı

Samsung’un geçtiğimiz sene piyasaya sunduğu Galaxy A20s için bir süredir merakla beklenen Android 10 güncellemesi sonunda geldi. Kullanıcıların cihazlarına gönderilmeye başlanan güncellemenin kısa zaman içerisinde tüm cihazlara ulaşmış olması bekleniyor.

Teknoloji devi Samsung’un amiral gemisi cihazlarının yanında geliştirmeye devam ettiği A serisinin güçlü tasarımıyla öne çıkan ve piyasaya sürülmesinin ardından beğeni toplayan akıllı telefonu Galaxy A20s için Android 10 güncellemesinin yayınlandığı açıklandı. Geçtiğimiz ayın sonlarında Galaxy A20 ve Galaxy A20e modelleri için yayınlanan güncellemeyle neredeyse aynı olduğu yorumları yapılan güncellemenin One UI 2.0 olacağı da gelen bilgiler arasında.

Daha önce birkaç ülke pazarında dağıtılmaya başlanan güncellemenin testlerinde herhangi bir sorun çıkmaması ve güvenilir olduğunun tamamen anlaşılması üzerine Samsung’un dağıtım işlemini hızlandıracağı söylendi. Gelen bilgilere göre sürümün dağıtılacağı yeni ülkeler ise Rusya, Ukrayna ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak paylaşıldı. Ayrıca tüm bunlara ek olarak beklenen yazılım paketinin Samsung’un 1 Mart tarihli Android güvenlik yamasında geliştirdiği özelliklerin yanı sıra farlı birkaç özellikle beraber geldiğini unutmadan eklemekte fayda var.

Android 10 tabanlı One UI güncellemesi 1.3 GB yer kaplıyor

Galaxy A20s için gönderilen Android 10 güncellemesinin yaklaşık olarak 1.3 GB boyutunda olduğu biliniyor. Yüksek sayılabilecek boyutu yüzünden yeni yazılım sürümünün mutlaka Wi-Fi bağlantısı kullanılarak akıllı telefonlara indirilmesi öneriliyor. Bunların yanında Samsung, kullanıcıların yeni OTA sürümünü cihazlarındaki 'Ayarlar' uygulamasının 'Yazılım Güncellemesi' kısmından takip etmesini söylüyor.

Şu an dağıtıma kesin olarak hangi ülke üzerinden başlandığı bilinmediği için uzmanlar teknoloji severlere bir süre beklemelerini öneriyor. Yani cihazınızda henüz indirilebilir bir güncelleme göremediyseniz endişelenmenize hiç gerek yok, muhtemelen çok yakın bir zamanda cihazınızda kullanabileceğiniz Android 10 sürümü hazır olacaktır. Yeni güncelleme tüm Galaxy A20s modellerine geldikten sonra yapılacak detaylı yorumlar yol gösterici olacaktır. O güne kadar edineceğimiz yeni haberleri sizlere ulaştırmak üzere burada olacağız.