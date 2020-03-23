Galaxy A31, Samsung’un İnternet Sitesinde Ortaya Çıktı

Bu yıl tanıtılması beklenen Galaxy A31, Samsung'un internet sitesinde ortaya çıktı. Sayfada cihaza ilişkin model numarasına yer verilirken teknik ayrıntılara ilişkin bilgi mevcut değil.

Orta segmentteki modelleriyle ses getirmeye devam eden Samsung, Galaxy A ve Galaxy M serilerinin yeni cihazlarını yıl içerisinde piyasaya sürmeye hazırlanıyor. Bir süredir hakkında söylentiler bulunan Galaxy A31, şimdi Samsung’un resmi destek sayfasında ortaya çıktı. Samsung Galaxy A31’in mevcut orta segment model Galaxy A30’un yerini alması bekleniyor. Önceki haberlere bakıldığında Güney Kore merkezli şirketin serinin üyesi olacak birkaç akıllı telefonu daha görücüye çıkarması bekleniyor.

Samsung’un Hindistan merkezli internet sitesinde yayınlanan Galaxy A31 gösteriyor ki söz konusu cihaz beklediğimizden daha yakın bir tarihte tanıtılacak. Cihazın model numarası veya en azından Hindistan'da piyasaya sürülecek sürümüyse SM-A315F/DS ancak sayfa, akıllı telefonun teknik özellikleriyle ilgili herhangi bir ayrıntı vermiyor.

Samsung Galaxy A31’in beklenen özellikleri:

Samsung Galaxy A31'in 4.000 mAh bataryaya sahip olması ve 15 W hızlı şarj desteğiyle gelmesi bekleniyor. Cihazda Samsung’un ürettiği Exynos 9611 yonga seti yer alabilir. Tasarımdan bahsetmişken Galaxy A31, arka dizaynıyla standart bir Galaxy A serisi akıllı telefonu olmayacak. Son konuşulanlara göre telefonun arka kısmında yeni bir tasarım bizleri bekliyor.

Galaxy A31'in önceki modeliyle aynı kamera kombinasyonuna sahip olup olmayacağı belli değil. Bununla birlikte cihaz, Super AMOLED ekran ve Corning Gorilla Glass koruması da dâhil olmak üzere bazı geliştirilmiş özelliklere sahip olabilir.

Samsung Galaxy A31, muhtemelen en yeni Android 10 tabanlı OneUI 2.0 OS ile birlikte gelecek ancak Güney Kore merkezli firma, akıllı telefonun piyasaya sürüleceğini henüz onaylamadı ve bunlar sadece söylentiden ibaret. Galaxy A31 ile ilgili gelişmeler oldukça sizlere aktarmayı sürdüreceğiz.