2025'in En Bomba Telefonlarından Samsung Galaxy A56 5G Alınır mı? İşte Özellikleri ve Fiyatı!

Samsung'un orta segment telefonlarından Galaxy A56 5G, yılın en çok konuşulan modellerinden oldu. Peki Samsung Galaxy A56 5G neler sunuyor? Bu akıllı telefonun özellikleri ve fiyatı ne durumda? Samsung Galaxy A56 5G alınır mı sorusunu yanıtlıyoruz.

Türkiye'de bir akıllı telefon sahibi olmak hiç kolay değil. Zira onlarca markanın yüzlerce modeli, bugün teknoloji perakendecilerinde sırayla dizilmiş bekliyor. Kimi daha iyi işlemci, kimi yenilikçi tasarımı, kimi ise yüksek batarya kapasitesi ile kafaları karıştırıyor. Hâl böyle olunca vatandaş, hangi telefonu alacağına bir türlü karar veremiyor.

Peki Samsung'un orta segmentteki yeni kralı Galaxy A56 5G nasıl bir telefon? Bu içeriğimizde Samsung Galaxy A56 5G'yi tüm detaylarıyla inceleyecek, "Samsung Galaxy A56 5G alınır mı?" sorusunun yanıtını hep birlikte bulmaya çalışacağız. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan detaylara geçelim.

Samsung Galaxy A56 5G tasarımı:

Galaxy A56 5G'yi elinize aldığınızda ilk hissettiğiniz şey incelik oluyor. Samsung bu modelde diyete gitmiş ve cihazı önceki nesle göre çok daha zarif bir hâle getirerek kalınlığı 7,4 mm seviyesine çekmiş durumda. Arka tarafa baktığımızda ise alışılagelmişin dışında, pil şeklinde tasarlanmış bir kamera adası bizi karşılıyor; bu detay cihaza kesinlikle modern bir hava katıyor diyebiliriz.

Ön tarafta ise daha ince çerçeveler ve delikli ekran tasarımı sayesinde ekran-kasa oranı oldukça başarılı duruyor. "Çerçeveler incelmiş ama dayanıklılık ne durumda?" diyorsanız hemen açıklayalım; cihaz genel hatlarıyla oldukça sağlam bir hissiyat veriyor. Hem ince hem de tok bir telefon arayanlar için tasarım tarafı bizden geçer not aldı diyebiliriz.

Özellik Boyutlar 162,2 mm x 77,5 mm x 7,4 mm Ağırlık 198 gram Renk Seçenekleri Açık Pembe, Gri, Yeşil, Antrasit

Samsung Galaxy A56 5G ekranı:

Samsung'un en iyi yaptığı işlerden biri kesinlikle ekran ve Galaxy A56 5G'de de bu gelenek bozulmamış. Karşımızda 6.7 inç büyüklüğünde, FHD+ çözünürlüğe sahip devasa bir AMOLED panel var. Renkler canlı, siyahlar tam siyah; yani film veya dizi izlerken en ufak bir sorun yaşamayacaksınız.

Ekranın en can alıcı noktası ise tam 1.200 nit maksimum parlaklığa çıkabilmesi. "Güneşin altında ekranı göremiyorum" derdine son verecek bu parlaklık seviyesi, 120 Hz yenileme hızıyla birleşince yağ gibi akan bir deneyim sunuyor. İster oyun oynayın ister menülerde gezinin, ekranın akıcılığı sizi mest edecek.

Özellik Ekran Boyutu 6.7 inç Ekran Çözünürlüğü FHD+ (1080 x 2340 piksel) Ekran Tipi Super AMOLED Tazeleme Hızı 120 Hz Tepe Parlaklık Değeri 1.200 nit

Samsung Galaxy A56 5G performansı:

Gelelim işin mutfağına, yani performansa. Samsung Galaxy A56 5G, gücünü Exynos 1580 işlemcisinden alıyor. "Yine mi Exynos?" diye burun kıvırmayın, çünkü bu işlemci A55'e kıyasla %37 civarında daha iyi bir performans vadediyor. Günlük kullanımda takılma, donma yaşatmayacağı gibi oyunlarda da sizi üzmeyecek bir güçten bahsediyoruz.

Bu işlemciye 8 GB RAM eşlik ediyor ki orta segment için artık standart ve yeterli bir değer. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB seçenekleri mevcut. Cihazın kutudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıkması ve tam 6 yıl boyunca yazılım ile güvenlik güncellemesi alacak olması ise uzun ömürlü kullanım isteyenler için harika bir haber.

Özellik İşlemci Exynos 1580 RAM 8 GB Depolama 128-256 GB

Samsung Galaxy A56 5G kamerası:

Kamera tarafında Samsung yine iddialı. Arka tarafta bizi üçlü bir kurulum karşılıyor: 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera. Kâğıt üzerindeki verilerden ziyade, Samsung'un "Awesome Intelligence" adını verdiği yapay zekâ desteği burada asıl farkı yaratıyor. Düşük ışıkta daha iyi videolar ve gece fotoğrafları çekebilmek bu orta segment telefonda mümkün.

Selfie tutkunları için önde 12 MP'lik bir kamera bulunuyor. Yapay zekâ özellikleri sadece arka kamerada değil, genel deneyimde de etkili; fotoğraflarda yüz iyileştirme, nesne silme veya stile göre filtre ekleme gibi özellikler, üçüncü parti uygulamalara gerek kalmadan harikalar yaratmanızı sağlıyor.

Özellik Ana Kamera 50 MP (f/1.8) Ultra Geniş Açılı Kamera 12 MP (f/2.2) Makro Kamera 5 MP (f/2.4) Selfie Kamera 12 MP (f/2.2)

Samsung Galaxy A56 5G bataryası:

"Bu kadar özellik pilimi sömürür mü?" endişesine kapılmayın. Galaxy A56 5G, 5.000 mAh kapasiteli bataryasıyla bir günü rahatlıkla çıkaracak potansiyele sahip. Ancak asıl bomba şarj hızında; Samsung sonunda inadını kırdı ve orta segmente 45W hızlı şarj desteğini getirdi.

Daha önce sadece amiral gemisi modellerde gördüğümüz bu hız, telefonun çok daha kısa sürede şarj olmasını sağlıyor. Sabah evden çıkmadan şarja takıp, kahvaltınızı yapana kadar günü kurtaracak enerjiyi depolayabileceksiniz.

Özellik Batarya Kapasitesi 5.000 mAh Şarj Hızı 45W

Samsung Galaxy A56 5G teknik özellikleri:

Özellik Ekran 6.7 inç, FHD+ (1080 x 2340 piksel), 120 Hz, 1.200 nit Super AMOLED İşlemci Exynos 1580 RAM 8 GB Depolama 128-256 GB Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 5 MP (f/2.4) Selfie Kamera 12 MP (f/2.2) Batarya 5.000 mAh (45W) İşletim Sistemi One UI 7 (Android 15) - 6 yıl güncelleme desteği Boyutlar 162,2 mm x 77,5 mm x 7,4 mm Ağırlık 198 gram Renk Seçenekleri Açık Pembe, Gri, Yeşil, Antrasit

Samsung Galaxy A56 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı 8 GB + 128 GB 19.900 TL - 21.900 TL 8 GB + 256 GB 21.900 TL - 22.900 TL

Samsung Galaxy A56 5G alınır mı?

Samsung Galaxy A serisi, bir akıllı telefona çok para vermek istemeyen kullanıcıların en çok tercih ettikleri modellerden biri olarak başı çekiyor. Ve bu serinin en düst düzey modeli de 2025 yılı için Galaxy A56 5G. Eğer gündelik işlerinizi rahatça halletmek, yarın ne olur diye düşünmek istemiyorsanız Galaxy A56 5G, bu fiyat bandında alabileceğiniz en iyi telefonlardan bir tanesi.