Önümüzdeki ay tanıtılması planlanan Samsung Galaxy A41’in render görselleri ortaya çıktı. OnLeaks’in paylaştığı görsellerde telefonun merak edilen pek çok özelliğini görmüş olduk.

Geçtiğimiz Aralık ayında Galaxy A51 ve Galaxy A71 modellerini duyuran Samsung, ailenin küçük üyesini çıkarmaya hazırlanıyor. Galaxy A41 ismiyle çıkması beklenen akıllı telefondan yeni bilgiler gelmeye devam ediyor. OnLeaks tarafından paylaşılan görsellerde Samsung’un yakında çıkaracağı akıllı telefonu A41’in render görsellerini görüyoruz.

6 veya 6,1 inç ekran boyutuyla çıkması beklenen Galaxy A41, yayınlanan görsellere göre Infinity-U ekrana sahip olacak. 150 x 70 x 7,9 mm boyutlarıyla gelecek telefonun arka kamera çıkıntısıyla kalınlığının 8,9 mm olması bekleniyor.

Parlak bir polikarbonat malzemeye sahip arka kapakla gelmesi beklenen Galaxy A41’in kamera konusunda da kullanıcılarını memnun edeceği düşünülüyor. 48 MP ana kamera lensine sahip olması beklenen telefonun orta sınıf cihazlar arasında ön plana çıktığı düşünülüyor.

Donanım

Günümüzde çoğu telefonda göremediğimiz 3,5 mm jak girişinin bulunması beklenen telefonun Helio P65 yonga seti, 4 GB RAM, 64/128 GB depolama alanına ve 3.500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Galaxy A41, aynı zamanda 15 W hızlı şarj desteğiyle gelecek.

Ortaya çıkan bu bilgiler henüz kesin değil. Samsung, Galaxy A41’i küçük kardeşi Galaxy A31 ile birlikte Mart ayında tanıtacak.