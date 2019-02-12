Galaxy A50'nin Özellikleri, FCC Raporlarında Ortaya Çıktı

Federal İletişim Kurulu FCC, geçtiğimiz günlerde Samsung'un üzerinde çalıştığı iddia edilen A serisinin yeni cihazı Galaxy A50'ye sertifika verdi. FCC'de görüntülenen sertifika, yeni cihazın bazı özelliklerini ortaya çıkardı.

2019 yılında Galaxy A serisine ait 9 adet yeni cihazı piyasaya sürmeyi hedefleyen Samsung'un yeni cihazlarından biri olan Galaxy A50'nin detayları ortaya çıktı. FCC'nin uzmanlık alanı olan kablosuz iletişimde; Wi-Fi a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 LE, ANT+ ve LTE bağlantı desteği sunan cihaz, bu yılın adından söz ettiren cihazları arasında kendine yer bulabilir.

Galaxy A50'de su damlası şeklinde bir çentik içeren 6,22 inçlik bir ekran bizleri karşılayacak. 158,5 x 74,5 mm boyutlarına sahip cihazın bataryası hakkındaki bilgiler gizli tutulmuş. Galaxy A50, Samsung'un standart Adaptif Hızlı Şarj Cihazı, USB kablosu ve kablolu bir kulaklıkla birlikte satışa sunulması bekleniyor.

Daha önceki sızıntılara göre A50'nin 4.000 mAh'lik bir batarya ile geleceği ve 24 MP çözünürlüğe sahip bir arka kameraya sahip olacağı iddia edilmişti. 6 GB RAM ile güçlendirilen cihazda Exynos 9610 yonga seti kullanılacak.

Bir diğer Galaxy A serisi cihazı A20 de Geekbench'te görüntülendi. Bugüne kadar kullanıcıların karşısına güçlü donanıma sahip cihazlarla çıkan Galaxy A serisinin yeni cihazı A20, bu durumu değiştirecek gibi görünüyor. Geekbench raporunda Android Go kullandığı görülen SM-A260F model numaralı cihazın, 1 GB RAM ve Exynos 7870 yonga seti ile gelmesi bekleniyor.

Galaxy A20 olarak adlandırılma olasılığı olan bir cihaz daha bulunuyor. Geekbench'te SM-A205FN model numarasıyla görüntülenen cihazın, diğer akıllı telefona göre daha güçlü bir donanıma sahip olduğunu söyleyebiliriz. 3 GB RAM ve Exynos 7885 yonga setine sahip olduğu görülen SM-A205FN, Android 9 Pie işletim sistemini kullanıyor.

İki farklı cihazın farklılıkları incelendiğinde, hem kullandıkları işletim sistemi açısından hem de kullandıkları donanımlar açısından çok farklı cihazlar olduğu göze çarpıyor. Samsung'un A205FN ve A260F model numaralı cihazlardan hangisine Galaxy A20 ismini vereceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.