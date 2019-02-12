Samsung'un en çok satan akıllı saatlerinden Gear S3 ve Gear Sport için Tizen 4.0 güncellemesi, Avrupa'da dağıtılmaya başlandı.

Tizen'in 4.0 güncellemesi geçtiğimiz ay Gear S3 ve Gear Sport için ABD'de yayınlanmıştı. ABD ile başlayan bu güncelleme, şimdi ise Avrupa'da yayınlandı.

Yeni gelen bu güncelleme, cihazlar için daha fazla spor uygulaması, uyku bildirimleri ve yenilenmiş kullanıcı arayüzü sunuyor. Bunların yanı sıra, eğer hala MMS teknolojisini kullanıyorsanız, MMS bildirimlerinizi bildirim çubuğunda görebileceksiniz. Bu MMS mesajlarındaki video ve animasyonları da otomatik olarak oynatabileceksiniz. Ek olarak bu servis için olan emoji sayısı da 1.000'in üzerine çıkarıldı.

Tizen'in 4.0 güncellemesinin şimdiden İngiltere, Hollanda, Bulgaristan, İtalya ve Fransa'da kullanıcılara sunulduğu biliniyor. Bahsi geçen bu güncellemenin boyutu 300 MB ve yazılım sürümü de R760XXU2DSA1/R760OXA2DSA1.