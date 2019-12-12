Samsung, bir süredir konuşulan yeni telefonu Galaxy A51'i tüketicilerin beğenisine sundu. Exynos 9611 işlemcisinden güç alan telefon, 48 MP çözünürlüğündeki kamerasıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Samsung'un yeni telefonu, 27 Aralık itibarıyla Vietnam'da satışa sunulacak.

Dünyanın en fazla akıllı telefon satan şirketi Samsung, üzerinde bir süredir çalıştığı yeni telefonu Galaxy A51'i duyurdu. Aslına bakacak olursak bir süredir, bu telefon modeliyle ilgili hem teknik hem de tasarımsal bilgiler ortaya çıkmış, bizler de bunları sizlere aktarmıştık. Samsung'un bu telefonu resmileştirmesiyle birlikte de Galaxy A51, tüketicilerin beğenisine sunulmuş oldu.

Samsung tarafından yapılan açıklamalara göre Galaxy A51, Exynos 9611 işlemcisinden güç alacak. Tüketiciler, bu telefona sahip olmak istedikleri takdirde 4 GB veya 6 GB'lık RAM seçeneklerinden bir tanesini tercih edebilecekler. Ayrıca Galaxy A51, tıpkı RAM seçeneğinde olduğu gibi depolama alanı konusunda da tüketicilerin tercihini önemseyecek. Telefon, 64 GB veya 128 GB'lık iki farklı depolama alanı seçeneğine sahip.

Karşınızda Samsung Galaxy A51

Samsung Galaxy A51, 6.5 inç boyutunda bir ekrana sahip. Bu ekran, üzerinde ufak bir delik bulunduruyor ve bu delik, tüketicilere 32 MP çözünürlük sunan ön kamerayı barındırıyor. Ayrıca telefonun arkasında 4'lü kamera kurulumu bulunuyor ve bu kurulum; 48 MP çözünürlüğündeki ana kamerayı, 12 MP çözünürlüğündeki ultra geniş açılı sensörü, 5 MP çözünürlüğündeki makro lensi ve yine 5 MP çözünürlüğündeki derinlik sensörünü içeriyor.

Galaxy A51, kutusundan Android 10 işletim sistemiyle çıkıyor. Ayrıca Samsung'un son dönemlerde daha da fazla önemsediği "One UI 2.0", Galaxy A51'in dikkat çekici özelliklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. 15 watt hızlı şarj desteğine sahip olan telefonun batarya kapasitesi ise 4.000 mAh olarak açıklanmış durumda.

Samsung Galaxy A51 özellikleri

Ekran: 6.51 inç boyutunda

İşlemci: Exynos 9611

RAM: 4 GB veya 6 GB

Depolama: 64 GB veya 128 GB

Arka Kamera: 48 MP + 12 MP + 5 MP + 5 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 4.000 mAh (15 watt hızlı şarj destekli)

İşletim Sistemi: Android 10

Samsung Galaxy A51 fiyatı

Tüm bu özellikleriyle birlikte duyurulan Samsung Galaxy A51, başlangıç modeli için 350 dolar (yaklaşık 2.030 TL + vergiler) fiyat etiketine sahip olacak. 27 Aralık'ta Vietnam'da satışa çıkacak ürünün hangi ülkelerin pazarlarına gireceği ve diğer pazarlardaki fiyatının ne olacağı şu an için bilinmiyor.