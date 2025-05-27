Samsung'un Galaxy A56 için yayımladığı son yazılım güncellemesi, telefonları adeta kullanılamaz hâle getirdi. Telefonlar, güncelleme işleminden sonra önyükleme döngüsüne giriyor ve bu süreçten kurtulamıyor. Peki sorunun kaynağı ve çözüm yolu ne?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 2025 model fiyat performans telefonu Galaxy A56 kullanıcıları, çok ciddi bir sorunla karşı karşıyalar. Kullanıcılardan gelen geri bildirimlere göre telefonlara gönderilen son yazılım güncellemesi, Galaxy A56'ları kullanılamaz hâle getirdi. Peki neden böyle bir sorun yaşanıyor?

Samsung, Galaxy A56 için 21 Mayıs'ta bir güncelleme yayımladı. Bu güncelleme, çeşitli hata düzeltmeleri ile telefonu açma kapama tuşuna Google Gemini özelliği getiriyordu. Ancak söz konusu güncellemeyi yükleyen kullanıcılar, telefonun bir önyükleme döngüsüne girdiğini bildirmeye başladılar. Öte yandan; Samsung'un en azından şimdilik bu sorunu kabul etmediğini söyleyelim.

Sorunun kaynağı belli olmasa da geçici çözüm yolları bulundu

Samsung tarafından yapılan herhangi bir açıklama olmasa da kullanıcılar hem sorunun nedenini hem de çözüm yolunu bulmuş gibi görünüyorlar. Yapılan paylaşımlara göre güncelleme, SIM kart tarafında bir soruna yol açıyor. Telefonu kapattıktan sonra SIM kart tepsisini çıkaran ve telefonu yeniden başlatan kullanıcılar, Galaxy A56'nın girdiği önyükleme döngüsünü çözmeyi başardılar.

Eğer siz de bir Samsung Galaxy A56 sahibiyseniz ve şu sıralar bir güncelleme aldıysanız, benzer bir sorunu siz de yaşayabilirsiniz. Çözüm yolunu denedikten sonra yorum olarak bizlerle paylaşmanız, diğer Samsung Galaxy A56 kullanıcıları için de kritik önem arz edebilir.