Galaxy A55 için Android 15 tabanlı One UI 7 beta sürümünün test edildiği bildirildi. Güncellemenin yakında yayımlanması bekleniyor.

Samsung, Android 15 tabanlı One UI 7 güncellemesi için beta sürecini genişletmeye hazırlanıyor. İlk olarak Galaxy S24 serisinde test edilmeye başlanan yeni sürüm, şimdi de Galaxy A55 modeline geliyor. Şirketin sunucularında ortaya çıkan beta sürümü, Galaxy A55 kullanıcılarının da yakında One UI 7 beta programına dahil olacağını gösteriyor.

Samsung’un sunucularında Galaxy A55 için Android 15 tabanlı One UI 7 beta sürümünün tespit edildiği bildirildi. A556EXXU6ZYB6 yapı numarasıyla listelenen bu yazılımın, modelin uluslararası versiyonuna ait olduğu belirtildi. Yaşanan bu gelişme ile beta sürecinin birden fazla ülkede erişime açılmasının beklendiğini gösterdi. Samsung’un resmi forumunda ise Galaxy A55 için One UI Beta Programı’na özel bir sayfa oluşturulduğu paylaşıldı.

Galaxy A55 kullanıcıları için One UI 7 beta süreci resmen başladı mı?

Her ne kadar beta programına dair resmi bir duyuru yapılmamış olsa da, test sürecinin başlamış olması güncellemenin yakında kullanıcılara sunulmasının beklendiğini gösterdi. Galaxy A55'in şu anda Android 14 tabanlı One UI 6.1 sürümüyle çalıştığı belirtildi. Öte yandan, Samsung'un Android 15 tabanlı One UI 7.0 güncellemesini önceki yıllara kıyasla daha geç yayımladığı bildirildi. Şirket, bu gecikmenin arayüzde yapılan kapsamlı geliştirmelerden kaynaklandığını açıkladı. Ancak, bu durumun Samsung’un One UI 7.1 ve One UI 7.1.1 sürümlerini atlayarak doğrudan One UI 8.0’a geçmesine neden olabileceği ifade edildi.

Beta sürüme geçmek istemeyen kullanıcılar için kararlı (stabil) güncellemenin yakın zamanda yayımlanmayacağı belirtildi. Daha önceki raporlarda, One UI 7’nin Galaxy S23 serisi için test edildiği ve stabil sürümün en erken nisan ayında sunulmasının beklendiği paylaşıldı. Bu nedenle, Galaxy A55 kullanıcıları için kararlı güncellemenin en iyi ihtimalle nisan, hatta mayıs ayında yayımlanabileceği ifade edildi.

Samsung, geçtiğimiz günlerde Galaxy A56 modelini piyasaya sürdü. Cihazın kutudan doğrudan Android 15 tabanlı One UI 7 ile çıktığı belirtildi. Yeni bir telefon almayı düşünen kullanıcılar için en güncel yazılımla gelen bir seçenek olarak öne çıktığı ifade edildi.