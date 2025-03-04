Samsung'un yeni Galaxy Tab S10 FE serisine ait tasarım ve donanım detayları sızdırıldı. Ekran ve kamera değişiklikleri dikkat çekiyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE+’in tasarımı ve kamera detayları ortaya çıktı. Samsung’un yakında piyasaya sürmeye hazırlandığı Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+, önceki nesle kıyasla bazı tasarım ve donanım değişiklikleriyle geliyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE+’in tasarımı ve kamera detayları sızdırıldı. Yeni modellerin ekran boyutlarında ve kamera özelliklerinde farklılıklar bulunurken, cihazların sertifikasyon sürecini tamamlaması, global lansmanın yaklaştığını gösteriyor.

Samsung Galaxy Tab S10 FE ve S10 FE+ ile ilgili ortaya çıkan bilgiler

Galaxy Tab S10 FE serisi, önceki nesille benzer bir tasarım sunacak. Ancak Tab S10 FE+ modelinde önemli bir değişiklik yapılarak ultra geniş açılı kameranın kaldırıldığı ve yalnızca tek bir ana kameranın yer aldığı aktarıldı. Ekran boyutlarında da güncelleme yapıldığı belirtildi. Buna göre Tab S10 FE, 10.9 inçlik LCD ekran kullanmaya devam ederken, Plus modelinin ekran boyutunun 13.1 inçe yükseltildiği paylaşıldı. Aynı zamanda cihazların gri, gümüş ve mavi olmak üzere farklı renk seçenekleriyle sunulacağı açıklandı.

Yeni Galaxy Tab S10 FE serisinin Exynos 1580 işlemcisiyle geleceği açıklandı. Bu işlemcinin 8 GB ve 12 GB RAM seçenekleriyle sunulacağı aktarıldı. Depolama kapasitesinin ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki seçenekle geleceği ve microSD kart desteğinin devam edeceği belirtildi. Bağlantı seçenekleri arasında Wi-Fi 6E ve 5G destekli modellerin yer alacağı duyuruldu. Ayrıca, tabletlerin S Pen desteğini koruyacağı ve 45W hızlı şarj özelliğiyle geleceği ifade edildi.

Galaxy Tab S10 FE ve Tab S10 FE+ modellerinin, ABD’de FCC ve Hindistan’da BIS sertifikalarını aldığı bildirildi. Bu gelişmenin, cihazların küresel pazarda satışa sunulacağının bir göstergesi olduğu aktarıldı. Ancak Samsung’un henüz resmi bir çıkış tarihi paylaşmadığı ifade edildi.

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