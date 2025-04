Samsung, Galaxy A55 için Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünü test etmeye başladı. Henüz Güney Kore'de aktif edilen beta sürüm, yakında diğer ülkeler için de açılacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Türkiye'de peynir ekmek gibi satan uygun fiyatlı telefonu Galaxy A55 ile ilgili dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Şirket, Galaxy A55 için Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünün beta sürümünü yayımladı.

Samsung'un One UI 7 süreci oldukça sancılı geçti. Şirket, bu arayüzü geniş çapta kullanıma sunamadı. Ancak son dönemlerde yaşanan gelişmeler, Samsung'un vites artırdığını gözler önüne seriyor. Galaxy A55'in beta testi kapsamına alınması, orta segment cihazlar için de Android 15'in yaklaşmış olduğu anlamına geliyor.

Şimdilik sadece Güney Kore'de kullanılabiliyor

Edinilen bilgilere göre şu an için sadece Güney Kore'de yaşayan Galaxy A55 sahipleri, Android 15 tabanlı One UI 7 arayüzünü test edebiliyorlar. Ancak bunun kısa bir süre içerisinde değişmesi bekleniyor. Hatta bazı kaynaklara göre Hindistan, İngiltere ve ABD'dedeki Galaxy A55 sahipleri de Android 15'i bugün yarın test edebilecekler.

Eğer siz de Galaxy A55 kullanıyorsanız Samsung Members uygulaması üzerinden One UI 7 beta sürümünün gelip gelmediğini kontrol edebilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey, Samsung Members uygulamasında telefonunuzda kullandığınız Samsung hesabı ile oturum açmak. Eğer ana sayfada One UI 7 beta sürümüne ilişkin bir bilgi görür ve kayıt işlemini tamamlarsanız siz de One UI 7'yi test etmeye başlayabilirsiniz. Tabii bunun ne zaman gerçekleşeceği şimdilik belli değil. Samsung'un önce Türkiye'ye bu beta sürümü açması gerek.