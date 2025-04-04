Samsung Galaxy S25 Ultra ile ilgili paylaşılan bir ekran görüntüsü, Android telefonların yepyeni bir dönemin aşamasında olduğunu düşündürüyor. Bu akıllı telefon, 8 yıl Android güncellemesi alacak gibi duruyor. Samsung şimdilik sessiz.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un 2025 model amiral gemisi telefonu Galaxy S25 Ultra, dikkat çeken bir gelişme ile gündeme geldi. X'te paylaşılan bir görüntü, bu akıllı telefonun tam 8 yıl boyunca Android işletim sistemi güncellemesi geleceğini gözler önüne seriyor. Yani Galaxy S25 Ultra, Android 23'ü bile görecek.

Ancak bu durum, Samsung Galaxy S25 Ultra'ya özel değil gibi görünüyor. Zira kaynaklar, Qualcomm'un bundan birkaç ay yaptığı bir açıklamayı referans gösteriyorlar. Qualcomm, o açıklamasında Google ile bir iş birliği yaptığını ve Android cihazlarda güncelleme desteğini genişlettiğini söylüyor. Snapdragon 8 Elite işlemciler özelinde yapılan açıklama, aslında bu işlemciyle çalışan tüm Android telefonların aynı imkândan yararlanabileceğini gözler önüne seriyor.

İşte Samsung Galaxy S25 Ultra için paylaşılan görüntü:

Yukarıdaki ekran görüntüsünün nereden alındığını göremedik. Ancak bu ekran görüntüsünde Galaxy S25 Ultra'nın Android Enterprise Recommended programı kapsamında olduğu Android 23'e kadar da güncelleme garantisi sunulduğu ifade ediliyor. Güvenlik güncellemeleri içinse Ocak 2032 tarihi gösteriliyor. Yalnız burada bir detay var; Android Enterprise Recommended programının sayfasına gidip sorgulama yaptığımızda Galaxy S25 Ultra'nın henüz listelenmediğini gördük.

Tabii burada son sözün Samsung tarafından söyleneceğini belirtmemiz gerekiyor. Qualcomm, Snapdragon 8 Elite platformu için 8 yıl işletim sistemi güncellemesi için destek verecek. Ancak firmaların da bu doğrultuda çalışma yapmaları gerekecek. İlerleyen dönemlerde Xiaomi 15 Ultra gibi diğer marka telefonlar için de benzer gelişmelere tanıklık edebiliriz.