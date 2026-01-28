Samsung Galaxy A57 ve Galaxy A37'nin Resmi Görselleri Ortaya Çıktı

Samsung'un 2026 model fiyat/performans telefonları Galaxy A57 ile Galaxy A37'nin resmî basın görselleri sızdırıldı. Böylelikle telefonların nasıl görüneceğine dair net bir delil paylaşılmış oldu. Peki Samsung'un yeni telefonları nasıl görünecek ve neler sunacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, büyük olasılıkla birkaç ay içerisinde Galaxy A serisi akıllı telefon gamını güncelleyecek. Evet, tahmin edebileceğiniz üzere Galaxy A57 ve Galaxy A37'den bahsediyoruz. Türkiye'ye de gelecek telefonlar, fiyat/performansın dibini sıyıracak.

Peki bu akıllı telefonlar nasıl görünecek? İşte şimdi bu sorunun cevabı gün yüzüne çıkmış durumda. Hem Galaxy A37 hem de Galaxy A57 için sızdırılan resmî basın görselleri, telefonların nasıl görüneceğine dair en net bakışı sunuyor. Dilerseniz lafı daha fazla uzatmadan o görsellere geçelim.

Karşınızda Samsung Galaxy A57:

Samsung Galaxy A57, tasarım açısından Galaxy A56 ile neredeyse aynı olacak. Sektör kaynaklarına göre bu telefon nispeten ince çerçevelere sahip olacak. Ayrıca telefonun kalınlığı da birazcık düşecek. Bunun dışında anlamlı bir farklılık bulunmayacak.

Samsung Galaxy A57'nin 6.6 inç boyutlu FHD+ ekran, Exynos 1680 işlemci, 5000 mAh batarya ve 12 GB'ye kadar RAM seçeneği sunması bekleniyor. Ayrıca 50 MP ana kamera, 12 MP ultra geniş açılı kamera, 5 MP makro kamera ve 12 MP selfie kamera, tüketicileri bekliyor olacak.

Samsung Galaxy A37 ise böyle görünecek:

Samsung Galaxy A37'de de önemli bir tasarım değişikliği yaşanmayacak. Telefon, genel hatları ile Galaxy A36'ya benzemeye devam edecek. Daha ince yapı ve çerçeve, bu modelde de kendini gösterecek.

Samsung Galaxy A37'nin de bazı teknik özellikleri gün yüzüne çıkmış durumda. Edinilen bilgilere göre bu akıllı telefonda 5000 mAh bataryanın yanı sıra daha iyi bir 50 MP'lik ana arka kamera yer alacak. 8 MP ultra geniş açı ve 5 MP makro kamera gibi şaşırtıcı olmayan özellikler de Galaxy A37'de bulunacak.