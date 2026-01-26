Tümü Webekno
Türkiye'de Çok Satması Beklenen Samsung Galaxy A57'nin Tasarımı Ortaya Çıktı

Samsung'un orta segmentte en sevilen A serisinin yeni üyesi Galaxy A57'nin özelliklerinin ardından tasarımı da görücüye çıktı.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Samsung’un Türkiye'de çok satması beklenen yeni orta segment modeli Galaxy A57'nin Çin’in sertifikasyon kurumu TENAA sayesinde tasarımı ilk kez kanlı canlı karşımızda.

Daha önce teknik özellikleri sızdırılan telefonun bu kez tasarım görselleri gün yüzüne çıktı. Galaxy A57, tasarım açısından genel hatlarıyla bir önceki model olan A56’nın çizgisini koruyor.

Samsung Galaxy A57 böyle görünecek:

2

Düz ön ve arka yüzeyler, sağ kenardaki güç ve ses tuşlarının bulunduğu Samsung’a özgü “key island” tasarımı yine yerinde. Yani radikal bir değişimden ziyade Samsung bu modelde ince dokunuşları tercih etmiş.

En dikkat çekici yenilik ise arka kamera bölümünde. Kamera modülü artık iki katmanlı yeni bir tasarıma sahip. Gövde rengiyle uyumlu kalın bir dış çerçeve, onun içinde ise kameraların yer aldığı siyah, hap şeklinde bir bölüm bulunuyor.

Şubat ayında tanıtılması bekleniyor

3

Bir diğer önemli gelişme ise incelik tarafında. Galaxy A57’nin kalınlığı 6,9 mm olarak ölçülmüş durumda. Bu da onu, 7,4 mm kalınlığındaki bir önceki modele göre daha ince ve daha zarif hâle getiriyor.

Samsung’un Galaxy A57’yi Şubat ayının sonlarına doğru, Galaxy S26 serisinden hemen önce tanıtması bekleniyor. Orta segmentte iddialı bir seçenek arayanlar için A57 şimdiden beklenebilir bir telefon diyebiliriz. Ayrıca telefonun geçtiğimiz hafta sızdırılan özelliklerine aşağıdaki içeriğimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satması Muhtemel Samsung Galaxy A57'nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı Türkiye'de Peynir Ekmek Gibi Satması Muhtemel Samsung Galaxy A57'nin Tüm Özellikleri Ortaya Çıktı
