Samsung Galaxy A70, Türkiye'de: İşte Fiyatı ve Özellikleri

Samsung, Türkiye'deki müşterileri için Galaxy A serisinin daha üst bir modelini satışa sunarak Galaxy A70'in Türkiye fiyatını açıkladı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, İstanbul İstinye Park’ta gerçekleştirdiği basın etkinliği ile birlikte Galaxy A serisinin şu an için Türkiye’deki en üst modeli olan Galaxy A70’i resmi olarak tanıttı. Galaxy A70’in üstün yeteneklerinin açıklandığı etkinlik sırasında cihazın hangi bellek seçenekleri ile kaç TL fiyat etiketi ile satışa sunulacağı da duyuruldu.

Halihazırda ülkemizde satışta olan Galaxy A50 modelinin amiral segmentine daha yakın bir modeli olan Galaxy A70, Infinity-U tasarımlı damla çentikli ekranı, üçlü arka kamerası, 32 megapiksel çözünürlüğündeki gelişmiş ön kamerası ve 6.7 inçlik Super AMOLED ekranı ile hemen her kullanıcıyı memnun edebilecek bir akıllı telefon deneyimi sunuyor.

Samsung Galaxy A70 Özellikler

Snapdragon 675 işlemci, Adreno 612 GPU

6GB RAM / 128GB depolama

6.7 inç Full HD+ Super AMOLED ekran

Android 9.0 Pie işletim sistemi

32MP, f/1.7 + 8MP, f/2.2 + 5MP, f/2.2 üçlü arka kamera

32MP, f/2.0 ön kamera

25W hızlı şarj destekli 4.500mAh batarya

Samsung, Türkiye’deki müşterileri için Galaxy A70’in yalnızca 6 GB RAM’li versiyonunu satışa sunacak. Samsung Türkiye’nin cihaz için belirlediği satış fiyatı ise 3.399 TL olarak açıklandı. Galaxy A70’in amiral gemisine yakın özellikler sunduğunu ve amiral gemilerinin de 5000+ TL fiyat etiketine sahip olduğunu düşündüğümüzde Galaxy A70’in çok da yüksek bir fiyat etiketiyle satış çıkmadığı söylenebilir.