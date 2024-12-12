Güvenilir bir sızıntı kaynağı, Galaxy S25 Ultra'ya ait maket görsellerini paylaştı. Maketler, bugüne dek duyduğumuz sızıntılardan kısmen farklı.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un artık çok yakın bir gelecekte duyuracağı Galaxy S25 serisi, yeni bir sızıntı ile karşımızda. Bu bağlamda; sektörün güvenilir sızıntı kaynaklarından Roland Quandt, Galaxy S25 Ultra'ya ait maket görsellerini paylaştı. Bu görseller, telefonun tasarımını gözler önüne serdi.

Paylaşılan görüntülere baktığımızda daha önce yaşanan sızıntıların kısmen doğru, kısmen hatalı olduğunu görüyoruz. Mesela daha önceki sızıntılarda oldukça kalın bir kamera çerçevesi vardı. Ancak yeni maket, bu çerçevenin nispeten ince bir yapıda olacağını gözler önüne seriyor.

Samsung Galaxy S25 Ultra'nın tasarımı böyle olabilir

Paylaşılan görüntüler, keskin hatlar ve düz bir ekranın Galaxy S25 Ultra'nın genel tasarım dilini oluşturacağını gözler önüne seriyor. Bu arada; Roland Quandt, maket görüntüsünde periskop kamera olmadığını vurguluyor. Sağ üstte göreceğiniz küçük modülde kamera sensörü yerine iki küçük sensör bulunuyor. Bunun nedeni henüz anlaşılabilmiş değil.

Samsung Galaxy S25 Ultra maketleri, yaklaşmakta olan telefonların tasarımlarına bir bakış daha atmamızı sağlamış oldu. Tüm bunlar, Samsung'un düzenleyeceği Galaxy Unpacked etkinliğinde netleşmiş olacak.