Samsung, düzenlediği bir etkinlikle yeni dizüstü bilgisayarı Galaxy Book S'i duyurdu. Intel tabanlı bir dizüstü bilgisayar olan Galaxy Book S, Intel'in Hybrid teknolojisini içeren ilk cihaz olarak karşımıza çıkıyor. Bu dizüstü bilgisayarın fiyatı ve çıkış tarihi bilinmiyor.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün düzenlediği bir etkinlikle ürün gamına yeni bir dizüstü bilgisayar daha ekledi. "Galaxy Book S" olarak isimlendirilen bu dizüstü bilgisayar, daha çok iş odaklı kullanım için geliştirilmiş durumda. Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı hem tasarımı hem de donanım özellikleri ile tüketicilerin ilgisini çekecek gibi görünüyor.

Samsung Galaxy Book S, Intel tabanlı bir dizüstü bilgisayar. Tüketicilerin tüm ihtiyaçlarına karşılık vermek için özel olarak tasarlanmış olan Galaxy Book S, geniş kapsamlı bağlantı özelliklerinin yanı sıra sunduğu mobilite ve verimlilik ile ön plana çıkıyor. Dilerseniz hemen, Samsung'un bugün duyurduğu yeni dizüstü bilgisayarın tasarımına ve donanımsal özelliklerine yakından bakalım.

Karşınızda Samsung Galaxy Book S

Samsung Galaxy Book S sadece 950 gram ağırlığında ve 11.8 milimetre kalınlığında bir cihaz. Bu da bu dizüstü bilgisayarın yüksek bir mobiliteye sahip olmasını sağlıyor. Üstelik Galaxy Book S, fazla büyük boyutlara da sahip değil. Çünkü Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı sadece 13.3 inç büyüklüğünde. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarda bulunan TFT LCD ekran, dokunmatik desteği sayesinde tablet benzeri bir deneyim de sunuyor.

Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarı, Intel Hybrid teknolojisine sahip Intel Core işlemcilerden güç alıyor. Bu işlemci, şirketin Foveros 3D isimli teknolojisine sahip ve yeni teknoloji, ilk kez Samsung'un Galaxy Book S modelinde tüketicilere sunulmuş olacak. Samsung bu işlemciyle, yeni dizüstü bilgisayarında görülmemiş bir işlevsellik ve performans sunmayı vadediyor.

Samsung Galaxy Book S, harici bir ekran kartı yerine Intel'in entegre GPU'suna sahip. Ayrıca bu dizüstü bilgisayarda 8 GB RAM, 256 GB ve 512 GB depolama alanı seçenekleri bulunuyor. Ayrıca microSD girişi olan dizüstü bilgisayarın depolama alanı, 1 TB'ye kadar yükseltilebiliyor. Cihazın son derece ince üst çerçevesinde bir webcam de yer alıyor ve bu kamera 1 MP çözünürlük sunuyor.

Samsung'un yeni dizüstü bilgisayarındaki önemli özelliklerinden bir tanesi de LTE desteği. Yani tüketiciler, SIM kart yardımı ile bilgisayarlarını daima internet bağlı olarak kullanabiliyorlar. Ayrıca Samsung, verimlilikle yüksek performansı bir araya getiren Wi-Fi 6 teknolojisine de destek sağlamış. Tüm bunlara ek olarak Samsung Galaxy Book S, gerekli olduğu durumlarda anında aktifleştirilebilen "Anında Uyandırma" isimli bir özelliğe de sahip.

Samsung Galaxy Book S teknik özellikleri

Ekran: Dokunmatik 13.3 inç, FHD, TFT LCD

İşlemci: Intel Hybrid teknolojili Intel Core işlemci

GPU: Intel UHD (entegre)

RAM: 8 GB LPDDR4x

Depolama Alanı: 256 GB ya da 512 GB (eUFS, microSD desteği ile 1 TB'ye kadar artırılabilir)

Bağlantı: Wi-Fi 6 802.11 ax 2x2, LTE6, Bluetooth 5.0, 2 x USB Type-C

İşletim Sistemi: Windows 10 Pro

Boyutlar: 305.2 mm x 203.2 mm x 6.2 mm

Ağırlık: 950 gram

Samsung, tüm bu özellikleriyle birlikte duyurduğu Galaxy Book S'in fiyatı ile ilgili herhangi bir açıklama yapmadı. Ayrıca bu ürünün çıkış tarihi de şu an için bilinmiyor. Ancak Samsung'un süreci çok da uzatmayacağı ve iş odaklı yeni dizüstü bilgisayarını ilerleyen günlerde piyasaya süreceği tahmin ediliyor.