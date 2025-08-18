Kablosuz kulaklık pazarında rekabet her geçen gün daha da kızışıyor. Markalar, tasarım ve akıllı özellikleri bir araya getirerek kullanıcı deneyimini geliştirmeye odaklanıyor. Samsung’un yeni modeli Galaxy Buds 3 FE de bu yarışta kendine yer açan son ürünlerden biri oldu. Samsung'un bu yeni modeli tasarım detayları ve teknik özellikleriyle resmen karşımızda.

Samsung’un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 3 FE sonunda resmiyet kazandı. Bir süredir sızıntılarla gündeme gelen kulaklık, tasarım açısından Buds 3 Pro’ya oldukça benziyor. Güncellenen teknik özellikleriyle de dikkat çeken model, resmi lansmanla birlikte kullanıcıların karşısına çıkmış oldu.

Haziran’dan beri sızıntılarla karşımıza çıkan Galaxy Buds 3 FE, sonunda Samsung tarafından resmen tanıtıldı. Hatta Panama’daki Samsung kanalı modeli biraz erken paylaşarak heyecanı önceden artırmıştı. Tasarımı ve yazılım özellikleriyle Pro modeline oldukça yakın duran kulaklık, bazı temel farklarla bu iki modeli birbirinden ayırıyor.

Samsung’un yeni kablosuz kulaklığı Galaxy Buds 3 FE özellikleri

Galaxy Buds 3 FE, dış tasarımında Buds 3 Pro ile benzerlik gösteriyor. Saplı yapıya sahip kulaklık, sıkıştırma ve kaydırma hareketleriyle kontrol imkânı sunuyor. IP54 sertifikasına sahip olan kulaklık, toz ve su sıçramalarına karşı dayanıklılık sağlıyor. Aynı zamanda altı mikrofonlu yapısı sayesinde gelişmiş çağrı kalitesi ve aktif gürültü engelleme özellikleri öne çıkıyor.

Samsung Galaxy Buds 3 FE teknik özellikleri

Pil ömrü 6/8,5 saat. Şarj kutusuyla 24–30 saat Mikrofon Altı mikrofonlu sistem Bağlantı Bluetooth 5.4, SSC, AAC, SBC desteği Yapay Zekâ Google Gemini, Galaxy AI Interpreter ile gerçek zamanlı çeviri Diğer Otomatik cihaz geçişi

Galaxy Buds 3 FE, siyah ve gri olmak üzere iki farklı renkle geliyor. Kulaklıklar 4 Eylül’de ABD’de satışa çıkacak ve fiyat etiketinde 149,99 dolar yazacak. Bu da, iki yıl önce çıkan Galaxy Buds FE’ye göre 50 dolarlık bir artış anlamına geliyor.