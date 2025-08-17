Samsung'un Galaxy S26 serisinde önemli tasarım değişiklikleri yapmaya hazırlandığı öne sürüldü. İddiaya göre cihazlar, S25 Edge gibi ince tasarımla gelebilir.

Akıllı telefon üreticileri bu yıl cihazların tasarımlarında önemli değişikliklere gitmeye başladı. Artık ince tasarımlı telefonlar daha çok öne çıkıyor. Örneğin Samsung’un, 5,8 mm gibi çok ince tasarımlı Galaxy S25 Edge ile karşımıza çıktığını görmüştük. Öte yandan Apple da “iPhone 17 Air” ismi verilen, 5,5 mm kalınlığa sahip tarihin en ince iPhone’unu önümüzdeki yıl tanıtacak.

Şimdi gelen bilgiler, Samsung’un sıradaki amiral gemisi telefonlarında tasarım değişiklikleri planladığını ortaya koydu. Yeni tasarım iddiası “Kro_roe” isimli X kullanıcısı tarafından dün ortaya atıldı.

Tüm S26 modelleri 25 Edge gibi ince olacak

Kaynağa göre Samsung, Galaxy S26 serisinin 3 ana modelinde tıpkı S25 Edge gibi ince bir tasarım kullanmayı düşünüyor. Bu modellerin standart Galaxy S26, Galaxy S26 Edge ve Galaxy S26 Ultra olduğu belirtilmiş. Pro olarak gelme ihtimali bulunan (şu anki Plus’ın yerine geçebilir) modelin böyle bir tasarıma sahip olup olmayacağı belli değil.

Tabii ki bunun bir iddia olduğunu, herhangi bir resmiyet taşımadığını belirtmekte fayda var. O yüzden şüpheyle yaklaşabiliriz. Ancak daha önce de özellikle Ultra model tarafında böyle bir değişiklik olabileceği söylenmişti. İnce tasarım, bazı soru işaretlerini de beraberinde getiriyor. Cihaz incelirken bataryanın küçültülmesi, kameraların eksiltilmesi gibi fedakarlıklar yapıldığını görebiliyoruz. Bu tarz değişiklikler kullanıcılardan tepki çekebilir. Neler olacağını bekleyip göreceğiz. S26 serisinin 2026’nın başında tanıtılması bekleniyor.