Samsung Galaxy S26 Pro'nun bazı özellikleri ortaya çıktı. Gelen bilgilere göre düz modelin yeniden markalanmış versiyonu olacak Galaxy S26 Pro, önceki modele kıyasla biraz daha büyük ekran ve biraz daha büyük bataryaya sahip olacak.

Öncelikle bilmeyenler için açıklayalım; Samsung Galaxy S26 Pro, Galaxy S25’in devamı olacak, kompakt ekranlı bir amiral gemisi modeli olarak karşımıza çıkacak. SamMobile’ın paylaştığı habere göre sızıntılar, cihazın 6.27 inç ekran boyutuyla önceki modele kıyasla aşina olmayanların fark edemeyeceği kadar küçük bir büyüme gerçekleştirecek.

Galaxy S25’teki 4.000 mAh kapasiteye kıyasla Galaxy S26 Pro’nun 4.300 mAh bataryası olacağı ifade ediliyor. Kaynaklara göre, Samsung’un batarya teknolojisinde yaşanacak bu adım, özellikle kullanıcıların gün boyu kullanım taleplerine daha iyi yanıt vermeyi hedefliyor. Yine de yapay zeka özelliklerinin ihtiyaç duyduğu yüksek güç kapasitesiyle büyük bir kullanım süresi artışı beklemek haksızlık olur.

Samsung, birden bire giriş seviyeye "Pro" takısı ekleyince daha fazla yenilik beklemek normal. Wccftech’ten elde edilen bilgilerle, Galaxy S26 Pro'da kompakt tasarım korunacak ancak performans ve ergonomik açıdan çok daha iyi bir model karşımıza çıkacak. Yine de konumlandırmanın iPhone - iPhone Pro benzeri olmayacağını unutmamakta fayda var. Samsung'un Pro modeli, serisinin giriş seviye modeli olacak.

Peki siz Samsung'un "Pro" modelinden hangi özellikleri bekliyorsunuz. Sizce Galaxy S26 Pro, geçtiğimiz yıllarda gördüğümüz düz modellere göre hangi yükseltmelerle gelmeli?