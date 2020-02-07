Samsung’un 11 Şubat’ta tanıtılması beklenen kablosuz kulaklığı Galaxy Buds Plus’ın fiyatı ve özellikleri belli oldu. Kulaklığın batarya performansı iddialı olacak gibi görünüyor.

Dünyanın en ünlü akıllı telefon üreticilerinden olan Samsung, akıllı telefon aksesuarları konusunda da çalışmalar yürütüyor. Şirketin kablosuz kulaklık serisi Galaxy Buds’ın yeni modeli olacak Galaxy Buds+’ın özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. 11 Şubat’ta Galaxy S20’lerle birlikte tanıtılması beklenen Galaxy Buds+, fiyatıyla can yakacak gibi görünüyor.

Bataryası Önceki Modelin 2 Katı

Kablosuz kulaklıkların belki de en can sıkıcı tarafları batarya ömürleridir. Tüm gününü kulaklık kullanarak geçiren kullanıcılar için kablosuz kulaklıklar çok iyi bir alternatif olmayabilir, çünkü bataryaları sizi yarı yolda bırakabilir. Ancak Samsung, Galaxy Buds+’da bu sorunu çözecek gibi görünüyor. Samsung, yeni kablosuz kulaklıklarında önceki modele göre 2 kat daha fazla batarya ömrü sunacak. Üstelik batarya performansı artarken kulaklıklar da çok fazla ağırlaşmıyor. Her biri sadece 6,3 gram ağırlığa sahip olacak kulaklıklar ergonomik açıdan kullanıcılarını memnun edecek gibi görünüyor.

Samsung, eski Galaxy Buds ile 6 saate kadar kullanım ömrü sunuyordu. Yeni kulaklıklar ise kesintisiz 11 saat pil ömrü sunacakken, yanında gelen kutusuyla şarj edildiğinde bu süre 22 saate çıkacak. Samsung Galaxy Buds+'da 85 mAh batarya yer alırken, kutuda ise 270 mAh batarya bulunacak.

Gürültü önleme teknolojisiyle gelecek yeni Galaxy Buds+, mikrofonu da arka tarafa yerleştirerek sesin karşı tarafa daha net gitmesini sağlayacak. Özellikle iş hayatında birden fazla cihaz kullanan insanları da düşünen Samsung, yeni kablosuz kulaklığında çoklu cihaz bağlantısını da destekleyecek.

Fiyatı

Yeni kulaklık, sunduğu yeni özelliklerle başarılı gözükse de fiyat olarak kullanıcıları üzecek gibi görünüyor. 149 dolardan satışa sunulması planlanan kulaklık, ülkemizde biraz tuzlu olacak gibi gözüküyor. 11 Şubat’ta Galaxy S20’lerle birlikte tanıtılması beklenen yeni kulaklığın, bunlar dışında ne gibi özellikler sunacağını etkinlik günü göreceğiz.