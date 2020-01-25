Samsung, Ön Siparişlerinde Kullanıcılarına Hediyesi Olacak

Ön sipariş sürecinde amiral gemisi cihazlarıyla birlikte ücretsiz ürünler göndermeyi bir strateji haline getiren Güney Kore teknoloji devi Samsung’un, Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra akıllı telefonlarıyla birlikte Galaxy Buds+ kablosuz kulaklıklarını da ücretsiz olarak göndereceği iddia edildi.

Teknolojik ürünlerin ön siparişinde her zaman belli riskler olduğu bilinen bir gerçek. Sonuçta tüketiciler, piyasaya sürülmemiş ve kullanıcıların onayını henüz almamış ürünleri ön sipariş sürecinde satın alıyorlar. Elbette fiyat etiketi arttıkça alınan risk oranı da artıyor. Bu nedenle, büyük şirketlerin ön sipariş sürecinde ürünlerini satma stratejilerinden biri de ürünlerinin yanına ekstra ücretsiz cihazlar eklemek. Güney Kore teknoloji devi Samsung da tam olarak bu stratejiyi izleyecek gibi görünüyor. Şirket, ön siparişi verilen her Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra akıllı telefonla birlikte Galaxy Buds+ kulaklıkları da ücretsiz olarak tüketiciye sunacak. Fakat Galaxy S20’nin bu promosyonda yer almadığını belirtelim.

Samsung promosyon görseli:

Yeni cihazlarla ilgili ortaya çıkardığı bilgilerle teknoloji takipçilerinin güvenini kazanan EVleaks, Samsung’un promosyon görselini Twitter üzerinden paylaştı. Yukarıda eklediğimiz görselden de görebileceğiniz üzere akıllı telefonlarla birlikte Galaxy Buds+ kulaklıklar da ön sipariş sürecinde ücretsiz olarak gelecek. Şirketin kullanıcılarına ücretsiz göndereceği Galaxy Buds+ kulaklıklar, önceki modellerinden daha uzun süre dayanan bir bataryaya, daha fazla mikrofona ve daha iyi bir ses kalitesine sahip ancak donanımları arasında Active Noise Cancelling (ANC) olarak adlandırılan gürültü önleyici özellik bulunmuyor.

Samsung’un bu promosyonu oldukça ilgi çekici gelebilir ancak Türkiye’deki kullanıcılar, ürünleri satın almadan önce biraz daha beklemek isteyebilir. Şirketin promosyonunun bütün bölgelerde geçerli olup olmayacağı henüz bilinmiyor ve Samsung, ön sipariş sürecinde ekstra olarak ücretsiz sunduğu ürünleri bölgeden bölgeye değiştirebiliyor. Amiral gemisi cihazlarına ücretsiz ürünler eklemeyi neredeyse bir alışkanlık haline getiren Güney Kore teknoloji şirketi, geçtiğimiz yıl Galaxy Note10 akıllı telefonuyla da benzer bir strateji izlemişti. Galaxy S20+ ve Galaxy S20 Ultra akıllı telefonlarıyla ilgili şu ana kadar ortaya çıkan bilgilerden cihazların oldukça etkileyici göründüğü söylenebilir. Yine de uzmanlar, herhangi bir karar vermeden önce tüketicilere biraz daha beklemelerini tavsiye ediyorlar.