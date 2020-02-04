Samsung Galaxy Buds+’ın iOS Uygulaması Ortaya Çıktı

Önümüzdeki günlerde yeni ürünlerini tanıtacak olan Samsung'un yeni nesil kablosuz kulaklıkları için tasarlanmış bir iOS uygulaması ortaya çıktı. Uygulama, Galaxy Buds+ kulaklıkların iPhone cihazlar ile entegre bir şekilde çalışabilmesini sağlıyor.

Samsung, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ‘Galaxy Unpacked’ etkinliğinde yeni Galaxy S20 serisi de dahil olmak üzere pek çok ürününü tanıtacak. Bu ürünlerden biri olan Galaxy Buds+, şimdiye dek pek çok farklı sızıntıyla karşımıza gelmişti ancak bu sefer yaşanan sızıntı biraz farklı diyebiliriz.

Şu anda mevcut olan Galaxy Buds’ın resmi bir iOS uygulaması bulunmuyor. Ancak bu durum yeni nesil kulaklıklarla değişebilir zira bu sefer yaşanan sızıntı, Galaxy Buds+ kulaklıkları iPhone cihazlarla eşleştirmek için tasarlanmış yeni bir iOS uygulamasını ortaya çıkardı. Her kulaklığın pil seviyesini ayrı ayrı gösterebilen uygulama, ayrıca kulaklık kutusunun ne kadar şarjı olduğu hakkında da bilgi verebiliyor.

Samsung, iPhone kullanıcılarını hedef almış gibi görünüyor:

Kısacası yeni uygulama, Galaxy Buds+ ile entegre bir şekilde çalışarak kulaklıklar hakkında genel bilgi sağlayacak gibi görünüyor. Bu noktada kullanıcılar, uygulamayı kullanarak yazılım güncellemelerini de kontrol edebiliyor. Samsung’un bu hareketi, iOS kullanan kullanıcıları Galaxy Buds+ almaya teşvik edecek gibi duruyor.

Apple’ın kablosuz kulaklıklarına kıyasla birtakım avantajları bulunan yeni nesil Galaxy Buds+, iddialara göre ABD’li firmanın AirPods 2’sinden 10 dolar daha ucuza satılacak. Daha uygun fiyatlı kablosuz kulaklık ve iOS için tasarlanmış özel uygulama ile Samsung, giyilebilir teknoloji piyasasına hükmeden Apple’ın pazar payına göz dikmiş olabilir. Tabii ki şirketin beklediği etkiyi alıp alamayacağını ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz.

Yeni Galaxy Buds+, herhangi bir terslik olmazsa 11 Şubat’ta Galaxy S20 serisi ve Galaxy Z Flip ile birlikte tanıtılacak. Ayrıca yeni Galaxy S20 Ultra’ya ön siparişle sahip olan müşterilere bu kulaklıkların ücretsiz olarak yollanacağı da söyleniyor. Firmanın yeni ürünleri hakkında gelişmeler yaşandıkça sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Yaşanan tüm gelişmelerden haberdar olmak için takipte kalın.