Samsung, Latin Amerika'da önümüzdeki ay tanıtacağı Galaxy Buds3 FE kulaklığını yanlışlıkla listeledi. Kısa sürede kaldırılan listeleme, cihazın tasarımını, renklerini ve fiyatını açığa çıkardı.

Samsung, eylül ayında yeni cihazlarını bizlerle buluşturmaya hazırlanıyor. Tabii ki önümüzeki ay yapılacak lansmanda en çok dikkat çeken ürün Galaxy S25 FE olacak. Ancak ona ek olarak çok beklenen uygun fiyatlı yeni kulaklığı Galaxy Buds3 FE modelinin de bizlerle buluştuğunu göreceğiz.

Kulaklığın tanıtımına kısa bir süre kala bugün beklenmedik bir gelişme yaşandı. Şirketin Latin Amerika’daki resmî sitesinde ürün yanlışlıkla listelendi. Kısa süre sonra kaldırılan listelemede, ürünün fiyatı ve tasarımı ortaya çıktı. Özellikleri ise listelemede yer almadı.

Galaxy Buds3 FE böyle gözükecek, 129 dolardan satışa çıkacak

Listelemede yer alan görsellere içeriğimizden ulaşabilirsiniz. Cihazın, geçen seneki Buds 3 amiral gemisi kulaklıklarıyla benzer bir tasarımla geleceğini görebiliyoruz. Kutunun üst tarafı şeffaf olarak gelecek. Kulaklıkların kendilerinde ise AirPods benzeri, silikonlu kulak içi bir tasarım göreceğiz. Listelemede, cihazın gri ve beyaz renk seçenekleri yer alsa da açıuklamada sadece gri olarak çıkacağına dair ifadelere yer verilmiş.

Daha önce çıkan sızıntılarda, kulaklığın önemli iyileştirmelerle geleceği ifade edilmişti. Kutusunun 900 mAh, kulaklıkların ise 100 mAh kapasiteli olması bekleniyor. Bir önceki nesilde sırasıyla 479 mAh ve 60 mAh’di. Yani pil ömründe büyük bir iyileşme görmemiz muhtemel. Öte yandan gelişmiş ANC desteği, yapay zekâ desteği, Bluetooth 5.4 gibi özellikler de yer alacak.

Kaldırılan listelemeye göre Samsung’un yeni bütçe dostu kulaklığı 129 dolar fiyat etiketiyle satışa sunulacak. Gelişmiş özellikler sunacağını düşündüğümüzde iyi bir fiyat olduğunu söyleyebiliriz. Cihazın, ülkemize de gelmesini bekliyoruz.