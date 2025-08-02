Samsung Galaxy S25 FE'nin önümüzdeki ay tanıtılması bekleniyor. Telefonun lansmanı için bekleyiş sürerken bugün neredeyse tüm özellikleri sızdırıldı.

2025’in sonları yaklaşırken Samsung, uygun fiyatlı amiral gemisi olacak Galaxy S25 FE’yi tanıtmaya hazırlanıyordu. Türkiye de dahil dünya çapında büyük merakla beklenen telefon hakkında bugün önemli bir gelişme yaşandı. Android Headlines, cihazın neredeyse tüm özelliklerini sızdırdı.

Sızıntıya göre cihazda Galaxy S24 FE modeline göre öyle ahım şahım değişiklikler olmayacak. Bazı iyileştirmeler tabii ki göreceğiz. Ancak bazı şaşırtan olumsuz değişiklikler de var. Gelin lafı çok uzatmadan S25 FE modeliyle ilgili sızan tüm yeni bilgilere bakalım.

Galaxy S25 FE neler sunacak?

Sızıntıya göre telefonda; 6,7 inç boyutunda 1080x2340 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip bir AMOLED ekran göreceğiz. Cihaz, 161.3 x 76.6 x 7.4 mm boyutlarında ve 190 gram ağırlığında olacak. Gorilla Victus cam, IP68 suya ve toza dayanıklılık gibi özellikler de göreceğiz.

Telefon işlemci konusunda bir güncellemeyle gelecek. Öyle ki selefindeki Exynos 2400e’nin yerine Galaxy S25 FE’de Exynos 2400 işlemcisi kullanılacak. Bu işlemci, küçük iyileştirmeler sunabilir. Öte yandan 8 GB RAM ve 128/256 GB depolama da gelen bilgiler arasında. Telefonun Android 16 tabanlı One UI 8 ile kutudan çıkacağı belirtilmiş.

Kamera tarafına geldiğimizde cihazda 50 MP’lik bir ana kamera, 12 MP’lik ultra geniş kamera ve 8 MP’lik telefoto kamera olacak. Önde ise 12 MP’lik bir selfie kamerası göreceğiz. Batarya kısmında beklenmeyen bir değişiklik var. Öyle ki eğer iddia doğruysa Samsung, önceki nesildeki 4.700 mAh’lik bataryayı bu nesilde 4.500 mAh’e düşürecek. Ancak hızlı şarj desteğini 45W’a çıkaracak. Telefonun ne zaman tanıtılacağı konusunda bir bilgi yok ancak eylülde gelebileceği düşünülüyor.

Sızıntıya göre Galaxy S25 FE’nin muhtemel teknik özellikleri