Samsung, uygun fiyatlı 5G telefonlarına yenilerini eklemeye hazırlanıyor. Çok geçmeden karşımıza çıkacak iki model şimdiden kendini gösterdi bile: Galaxy F17 5G ve Galaxy M17 5G, Geekbench testlerinde ortaya çıktı. Bu da demek oluyor ki telefonların tanıtımı an meselesi.

Sızdırılan bilgilere göre Galaxy F17 5G ve M17 5G, aslında Galaxy A17 5G’nin farklı isimlerle sunulan versiyonları olacak. Geekbench testlerine göre her iki modelde de Exynos 1330 işlemci ve 8 GB RAM bulunuyor. 5 nm üretim süreciyle geliştirilen bu işlemciyi daha önce Galaxy A16 5G’de de görmüştük. Ancak A16, bazı bölgelerde MediaTek Dimensity 6300 işlemciyle satışa çıkmıştı.

Galaxy F17 5G ve M17 5G benzer özelliklerle geliyor

Geekbench testlerinde iki model arasında dikkat çeken bir skor farkı çıktı. Galaxy F17 5G, tek çekirdekte 975 ve çoklu çekirdekte 2.242 puan alırken; Galaxy M17 5G’nin skorları 762 ve 1.596 oldu. Bu fark kafaları karıştırsa da uzmanlar bunun test koşullarından kaynaklandığını, satışa çıkacak modellerin performansının büyük ölçüde aynı olacağını söylüyor.

Donanım tarafında ise çok büyük bir sürpriz yok. Galaxy F17 5G ve M17 5G, A17 5G’de gördüğümüz özellikleri devam ettiriyor. Yani 6,7 inç AMOLED ekran, 50 MP ana kamera ve 25W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya yine karşımıza çıkacak. Samsung’un bu segmentte genelde sadece tasarımda ufak değişiklikler yaptığı biliniyor. Telefonlar kutudan Android 15 ve One UI 7 ile gelecek ve 6 yıla kadar güncelleme desteği sunacak.