Samsung'un 2025 yılı için geriye kalan tek önemli akıllı telefonu, Galaxy S25 FE'nin çıkış tarihi sızdırıldı. Eğer bu iddia doğru ise merakla beklenen telefon, birkaç hafta içerisinde duyurulacak.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, 2025 yılı takvimini büyük oranda tamamladı. Şirketin amiral gemisi telefonlarından katlanabilir ekranlı modellerine göre akıllı telefon sektöründeki çalışmaları, büyük oranda bitti. Ancak milyonlarca tüketicinin beklediği bir model daha var. Evet, tahmin edebileceğiniz üzere Samsung Galaxy S25 FE.

Samsung Galaxy S25 FE, yaşanan sızıntılar kapsamında büyük oranda ortaya çıktı. Artık bu akıllı telefon için lansman gününü ve fiyat bilgisini bekliyoruz. Bilindik bir sızıntı kaynağı ise Samsung Galaxy S25 FE'nin lansman tarihini açıkladı. Samsung, herhangi bir doğrulama yapmadı ancak iddia doğru ise Galaxy S25 FE'ye artık sadece birkaç hafta uzaktayız.

Samsung Galaxy S25 FE, 5 Eylül'de duyurulabilir!

TheGalox_ isimli kaynağın iddiasına göre Samsung, Galaxy S25 FE'yi 5 Eylül 2025 tarihinde tanıtacak. Lansman, bu akıllı telefona ek olarak Galaxy Buds3 FE isimli kablosuz kulaklığa da ev sahipliği yapacak. TheGalox_, Samsung'un Galaxy Tab S10 Lite modelini de bu etkinlikte duyurabileceğini ifade ediyor.

5 Eylül 2025 tarihi, Samsung için çok da anlamsız değil. Çünkü Samsung Galaxy S24 FE, 26 Eylül'de duyurulmuştu. Eğer bu tarih doğru ise Samsung, Galaxy S25 FE'nin çıkış tarihini birkaç hafta öne almış olacak. Bakalım önümüzdeki günlerde bu konuyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanacak mı...