Samsung, Galaxy M serisinin Hindistan'daki kardeşi diyebileceğimiz Galaxy F serisinin yeni modeli Galaxy F34'ü duyurdu. Cihazın fiyatı, Türkiye'de satışa sunulacak Galaxy M34 hakkında da ipucu verdi.

Samsung, amiral gemisi telefonlarıyla Apple’a karşı mücadele etmekte zorlansa da orta segmentte birden fazla serisiyle bir dominasyon elde etti. Galaxy A ve M serileri ülkemizde çokça popüler olurken şirket, yurt dışındaki popüler bir serisinin yeni modelini de bugün satışa sundu.

Günümüzde yalnızca Hindistan ve Çin gibi Asya ülkelerinde satılan Galaxy F serisinin yeni modeli, Galaxy F34 oldu. Samsung Galaxy F34, ülkemizde piyasaya sürülmesi beklenen Galaxy M34 telefonuyla birebir aynı.

Karşınızda yeni Samsung Galaxy F34:

Samsung Galaxy F34, M34 ile aynı hatları taşıyor. Cihaz, arka bölümünde hiçbir kamera çıkıntısına yer vermeden üç farklı kameraya ev sahipliği yapıyor. Yuvarlak köşeli ve kenarlı telefonun ön kısmındaysa kalın bir ekran çerçevesi yer alıyor.

6,46 inç büyüklüğündeki cihaz, FHD+ (1080 x 2340 piksel) çözünürlük sunuyor. Ayrıca orta segment bir telefon olsa da Samsung’un 120 Hz ve 1000 nite kadar parlaklık sunan Infinity-U tasarımlı Super AMOLED panele ev sahipliği yapıyor. Parmak izi okuyucu ise ekrana gömülü halde değil, cihazın kenarında yer alıyor.

Cihazın gövdesinin altındaysa 2022 yılında kullanılmaya başlayan Exynos 1280 yonga seti ve 6/8 GB RAM bulunuyor. Cihaz, 5G bağlantı desteği sunuyor. 6.000 mAh’lik bataryasıyla da normal kullanım senaryosunda bir günden fazla kullanım sunabiliyor.

Samsung Galaxy F34 Türkiye’ye gelir mi?

Samsung Galaxy F34’ün ve genel olarak F serisinin Türkiye’ye gelmesini beklemek yanlış olabilir. Zira seri, Hindistan’da Galaxy M serisinin yerine satılıyor, sadece farklı bir harf taşıyor.

Samsung Galaxy F34 özellikleri:

Ekran 6.5 inç, FHD+, 120 Hz, 1000 nit, Super AMOLED İşlemci Samsung Exynos 1280 RAM 6-8 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 13 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP (f/2.2) + 2 MP Batarya 6000 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 13 (One UI 5.1) Bağlantı 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

Samsung Galaxy F34 fiyatı:

6 GB RAM + 128 GB depolama: 18.999 rupi (vergisiz yaklaşık 6.200 TL)

8 GB RAM + 128 GB depolama: 20.999 rupi (vergisiz yaklaşık 6.900 TL)

Samsung Galaxy M34'ün Türkiye fiyatı henüz belirlenmedi. Ancak bu fiyatlara bakacak olursak Galaxy M34 modellerinin 13-14 bin TL'ye yakın fiyatlardan başlayacağını söyleyebiliriz.