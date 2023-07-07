Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün düzenlediği bir etkinlikte bir süredir beklenen Galaxy M34 5G isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Giriş-orta segment bir telefon olarak karşımıza çıkan Samsung Galaxy M34 5G, sahip olduğu özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Çünkü bu akıllı telefon, sürekli oyun oynayan birisi değilseniz, işinizi gayet rahat bir şekilde görebilecek türden.
Samsung Galaxy M34 5G, 6.5 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 1000 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Çentikli tasarıma sahip olan telefonun selfie kamerası 13 MP çözünürlük sunuyor. Parmak izi okuyucu sensör ise tahmin edebileceğiniz üzere yan panele monte edilmiş olarak karşımıza çıktı.
Karşınızda Samsung Galaxy M34 5G
Samsung'un yeni akıllı telefonu, Exynos 1280 işlemciden güç alıyor. 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenen telefon, 25W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Telefonun işletim sisteminin Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzüne sahip olduğunu, Samsung'un bu akıllı telefon için 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi garantisi verdiğini söyleyelim.
Samsung Galaxy M34 5G'nin arka kısmına baktığımızda, üçlü kamera kurulumu görüyoruz. 50 MP ana arka kamerası bulunan akıllı telefonun 8 MP ultra geniş açılı kamerası, 2 MP makro kamerası bulunuyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) desteği sunan kamera kurulumunun yapay zekâ ile desteklendiğini de belirtelim.
Samsung Galaxy M34 5G teknik özellikleri:
|Ekran
|6.5 inç, FHD+, 120 Hz, 1000 nit, Super AMOLED
|İşlemci
|Samsung Exynos 1280
|RAM
|6-8 GB
|Depolama
|128 GB
|Ön Kamera
|13 MP
|Arka Kamera
|50 MP + 8 MP (f/2.2) + 2 MP
|Batarya
|6000 mAh (25W)
|İşletim Sistemi
|Android 13 (One UI 5.1)
|Bağlantı
|5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C
Samsung Galaxy M34 5G fiyatı:
|Versiyon
|Fiyatı
|6GB + 128GB
|230 dolar
|8GB + 128GB
|255 dolar
Samsung Galaxy M34 5G, Türkiye'ye gelecek olan akıllı telefonlardan bir tanesi. Samsung Türkiye bu akıllı telefonun fiyatını açıkladığı zaman, sizleri yeniden bilgilendireceğiz.