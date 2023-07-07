Samsung, giriş-orta segment yeni telefonu Galaxy M34 5G'yi duyurdu. Günlük kullanım için oldukça ideal olan akıllı telefon, Türkiye'ye de gelecek.

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bugün düzenlediği bir etkinlikte bir süredir beklenen Galaxy M34 5G isimli yeni akıllı telefonunu duyurdu. Giriş-orta segment bir telefon olarak karşımıza çıkan Samsung Galaxy M34 5G, sahip olduğu özelliklerle tüketicilerin ilgisini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Çünkü bu akıllı telefon, sürekli oyun oynayan birisi değilseniz, işinizi gayet rahat bir şekilde görebilecek türden.

Samsung Galaxy M34 5G, 6.5 inç büyüklüğünde bir Super AMOLED ekrana sahip. FHD+ çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunan bu ekran, 1000 nit parlaklık değerine ulaşabiliyor. Çentikli tasarıma sahip olan telefonun selfie kamerası 13 MP çözünürlük sunuyor. Parmak izi okuyucu sensör ise tahmin edebileceğiniz üzere yan panele monte edilmiş olarak karşımıza çıktı.

Karşınızda Samsung Galaxy M34 5G

Samsung'un yeni akıllı telefonu, Exynos 1280 işlemciden güç alıyor. 8 GB'ye kadar RAM ve 128 GB depolama alanı ile desteklenen telefon, 25W hızlı şarj destekli 6.000 mAh kapasiteli bir batarya ile donatıldı. Telefonun işletim sisteminin Android 13 tabanlı One UI 5.1 arayüzüne sahip olduğunu, Samsung'un bu akıllı telefon için 4 yıl Android, 5 yıl güvenlik güncellemesi garantisi verdiğini söyleyelim.

Samsung Galaxy M34 5G'nin arka kısmına baktığımızda, üçlü kamera kurulumu görüyoruz. 50 MP ana arka kamerası bulunan akıllı telefonun 8 MP ultra geniş açılı kamerası, 2 MP makro kamerası bulunuyor. Optik görüntü sabitleme (OIS) desteği sunan kamera kurulumunun yapay zekâ ile desteklendiğini de belirtelim.

Samsung Galaxy M34 5G teknik özellikleri:

Ekran 6.5 inç, FHD+, 120 Hz, 1000 nit, Super AMOLED İşlemci Samsung Exynos 1280 RAM 6-8 GB Depolama 128 GB Ön Kamera 13 MP Arka Kamera 50 MP + 8 MP (f/2.2) + 2 MP Batarya 6000 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 13 (One UI 5.1) Bağlantı 5G, 4G VoLTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, GPS/ GLONASS/ Beidou, USB Type-C

Samsung Galaxy M34 5G fiyatı:

Versiyon Fiyatı 6GB + 128GB 230 dolar 8GB + 128GB 255 dolar

Samsung Galaxy M34 5G, Türkiye'ye gelecek olan akıllı telefonlardan bir tanesi. Samsung Türkiye bu akıllı telefonun fiyatını açıkladığı zaman, sizleri yeniden bilgilendireceğiz.