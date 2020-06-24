Samsung Galaxy Fold 2'nin Yeni Render Görseli Ortaya Çıktı

Samsung'un yakın zamanda çıkaracağı yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2'nin yeni render görseli, Ice Universe tarafından paylaşıldı. Görsellerden Samsung'un kamera tasarımında ilginç bir konumlandırma stratejisi izlediği açıkça görülüyor.

Teknolojinin sürekli olarak gelişmesiyle birlikte katlanabilir telefonlar hayatımıza girdi. Oldukça ilginç tasarımlara sahip bu telefonlar, giderek gelişmeye de devam ediyor. En büyük katlanabilir telefon üreticilerinden olan Samsung; Galaxy Z Flip ve Galaxy Fold telefonlarıyla sektöre damgasını vurmayı başarmıştı. Şirket, şimdi de Galaxy Fold 2'yi piyasaya sürmek için hazırlanıyor.

Galaxy Fold 2'nin lansmanına oldukça az bir zaman kala cihazın özellikleri de yavaş yavaş açığa çıkıyor. Geçtiğimiz günlerde ortaya çıkanlara ek olarak şimdi de ortaya yeni iddialar atıldı. Son ortaya çıkansa cihazın daha ince olan çerçevelerini ve herhangi bir çentik bulunmayan ekranını gösteren bir görüntü. Gelin ortaya atılan bu iddiaya daha yakından bakalım.

İşte Galaxy Fold 2'nin ortaya çıkan yeni görüntüsü:

Daha önce paylaştıklarıyla güvenilirliğini kanıtlamış Ice Universe adlı Twitter hesabının yayınladığı render görüntüsü, cihazın ön kamerasının sıra dışı yerleşimini gösteriyor. Bu hesaba göre Galaxy Fold 2 orijinal Galaxy Fold'da olan 7,3 inçlik ekran yerine 7,7 inçlik bir iç ekrana sahip olacak. Bununla birlikte 3,8 mm'lik ekran çerçevesi de Galaxy Fold 2'yi eski cihaza göre daha ince bir hâle sokacak.

Snapdragon 865'ten gücünü alacağı iddia edilen cihaz, delikli ekran tasarımını taşıyacak. Ice Universe, kamera deliğinin çapının 4,8 mm olacağını paylaşarak delikli kamera tasarımı iddiasını daha da güçlü kıldı. Galaxy Fold 2'nin batarya konusunda da selefine göre daha güçlü olması bekleniyor. 4.500 mAh'lik batarya iddiası, şimdilik en güçlü iddia konumunda bulunuyor.

Galaxy Fold 2 ile alakalı bir diğer bilinen şeyse Ultra İnce Cam tasarımını bünyesinde bulunduracağı. Bu cam türü, birçok telefonda bulunsa da Samsung'un katlanabilir telefon serisi Galaxy Fold için bir ilk olacak. Henüz cihazın fiyatı açıklanmamış olsa da Galaxy Fold 2'nin orijinal Galaxy Fold'a kıyasla daha ucuz olacağına dair söylentiler bulunuyor. Yeni bilgiler ortaya çıktığında sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.