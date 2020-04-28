Samsung Galaxy Fold 2'nin Fiyatı Hakkında Yeni Detaylar

Bu yılın başlarında Galaxy S20 serisi ile birlikte yeni katlanabilir akıllı telefonu Galaxy Z Flip’i de tanıtan Samsung, katlanabilir ekranlı telefon macerasına ağustos ayında vitrine çıkarmayı planladığı Galaxy Fold 2 ile devam etmeye hazırlanıyor. Merakla beklenen cihazla ilgili detaylar yavaş yavaş belli olmaya başladı.

Küresel üreticiler arasında katlanabilir ekranlı akıllı telefon dünyasına adım atan ilk marka olan Samsung, geçtiğimiz şubat ayında tanıttığı yeni modeli Galaxy Z Flip ile bu segmentte iddialı olduğunu bir kez daha hatırlatmıştı. Şubat 2019’da tanıtılan Galaxy Fold’un aksine dikey olarak katlanan Galaxy Z Flip, çok daha etkileyici ve kullanışlı bir görünüm sunmuştu.

Bu segmentin gediklilerinden olmak isteyen Güney Koreli marka, önümüzdeki ağustos ayında yeni nesil Galaxy Fold’u gün yüzüne çıkarmayı planlıyor. Display Supply Chain Consultants'ın (DSCC) CEO'su Ross Young, telefonun kamera özellikleri, fiyatı ve çıkış tarihi hakkında öğrendiği detayları Twitter hesabından paylaştı.

Samsung Galaxy Fold 2'de 64MP + 16MP + 12MP şeklinde üçlü kamera kurulumu olacak

Young, Galaxy Fold 2’de çift optik görüntü sabitleme (OIS) ile 64MP + 16MP + 12MP şeklinde üçlü kamera kombinasyonu olacağını söylüyor. Önceki söylentiler, bu kameraların Galaxy S20 Plus'ın arka kamera dizisiyle aynı olacağını işaret ettiğinden, yeni Galaxy Fold’daki kamera üçlüsünün sırasıyla geniş açı, ultra geniş açı ve 3x optik zoom lensten oluşacağını varsayabiliriz.

Young’a göre, Galaxy Fold 2’nin fiyatı selefinden daha uygun olacak. Daha önceki haberler, yeni nesil Galaxy Fold’un 1780 dolar ila 1980 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı yönündeydi. Young ise 1880 dolar - 1895 dolar fiyat etiketi ile daha spesifik bir tahminde bulunuyor.

Galaxy Fold 2'nin 1880 dolar ila 1895 dolar arasında bir fiyata sahip olacağı söyleniyor

Samsung'un Galaxy Fold 2’de önemli yükseltmeler yapmasına rağmen, satış adedini artırmak ve çok daha rekabetçi bir cihaz sunmak için fiyatı nispeten düşük tutmayı planladığını belirten Young, cihazın selefine kıyasla minimum 100 dolar daha ucuz olacağını iddia ediyor.

Galaxy Fold 2'nin çıkış tarihi hakkında da yorum yapan Young, önceki söylentilerde duyduğumuz gibi cihazın ağustos ayının ikinci yarısında lanse edileceğini, eylül ayında da sevkiyatların başlayacağını belirtiyor. Young ayrıca katlanabilir ekranlı telefonunun seri üretiminde koronavirüs kaynaklı bir gecikmenin yaşanmayacağını da söylüyor.

Yeni nesil Galaxy Fold’un hem iç hem de dış ekranlarda kullanılabilecek bir S Pen ile gelmesini bekliyoruz. Bunun dışında, Galaxy S20 serisi gibi 120Hz yenileme hızında ekrana sahip olacağı tahmin edilen cihaz, büyük ihtimalle 5G teknolojisini de destekleyecek. Galaxy Fold 2 hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlardan ibaret, ancak daha fazlasını öğrendiğimiz takdirde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz.