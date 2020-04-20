Samsung, Galaxy Fold 2'de Tablet Deneyimi Sunmayı Hedefliyor

Samsung'un merakla beklenen yeni katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2 hakkında bazı detaylar açığa çıktı. Galaxy Fold 2'nin devasa ekranı ve S Pen desteğiyle tablet deneyimi sunacağı öne sürüldü.

Samsung'un bir sonraki katlanabilir telefonu Galaxy Fold 2 hakkında yeni detaylar gelmeye başladı. Bir Twitter kullanıcısı, cihazın ikinci ekranı, katlanabilir paneli ve onları çevreleyen diğer teknolojileri hakkında bazı ayrıntılar ortaya koydu.

Ross Young adlı kullanıcı, Samsung Galaxy Fold 2'nin Galaxy Z Flip'tekine benzer bir UTG (Ultra İnce Cam) teknolojisi kullanacağını belirtiyor. Bu panel, ekrana daha fazla sertlik ve daha az plastik bir his verecek. Telefonun katlanabilir 7.59 inçlik ekranı 2213 x 1689 çözünürlüğe ve Galaxy S20 serisi gibi 120 Hz yenileme hızına sahip olacak.

Galaxy Fold 2, kamera deliği ve S Pen desteğiyle gelecek

Samsung aslında Galaxy Fold 2'de kameraları ekranın altına yerleştirmeyi planlasa da teknolojinin henüz hazır olmadığı öne sürülüyor. Bu yüzden Güney Koreli teknoloji devi, yeni telefonunu kamera deliğiyle karşımıza çıkaracak. Galaxy Fold 2, selefinin çentikli tasarımından bir adım önde olacak. Kaynak, katlanabilir ekranın LTPO arka panel teknolojisini kullanacağını da açıklamalarına ekliyor.

Öte yandan Galaxy Fold 2'nin S Pen desteğine sahip olacağı belirtiliyor. Ancak kaynak, kalemin hangi ekranlar için kullanılabileceğine dair özel bir bilgi vermiyor. Galaxy Fold 2'nin tabletlerle telefonlar arasındaki farkı iyiden iyiye kapatacağını düşünürsek kalem, cihaz için önemli bir ayrıcalık olacak.

Katlanabilir panellerle ilgili en önemli sorun, sivri nesnelerden gelen baskıya karşı direnç gösterememeleriydi. S-Pen gibi nispeten sivri uçlu bir nesnenin oluşturacağı baskıya karşı UTG'nin nasıl bir dayanıklılık sunacağını görmek ilginç olacak.

Pek çok insan Galaxy Fold'u pas geçti ve katlanabilir ekran teknolojisinin daha da geliştirilmesini bekliyor. S Pen desteği, Fold 2 almak için önemli bir gerekçe olabilir. S Pen, şu an için bu serinin en çok beklenen yeniliklerinden biri gibi görünüyor.