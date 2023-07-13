Samsung, 26 Temmuz'da gerçekleştireceği Galaxy Unpacked etkinliğinde katlanabilir ekranlı yeni telefonu Galaxy Z Fold5'i tanıtacak. Peki bu akıllı telefon hangi özellikleri sunacak ve kaç paradan satılacak?

Güney Koreli teknoloji devi Samsung'un Galaxy Unpacked etkinliği için geri sayım devam ediyor. Günler sonra, markanın en yeni katlanabilir ekranlı telefonları ile tanışma imkanı yakalayacağız. Öte yandan; yeni tabletler, akıllı saatler ve kulaklıklar da Galaxy Unpacked etkinliğinde karşımıza çıkacak.

Peki Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu, Galaxy Z Fold5 hangi özelliklere sahip olacak? Bu haberimizde, yaklaşmakta olan telefonun tüm özelliklerine ve sızdırılan fiyatlarına yakından bakacağız. Hazırsanız başlayalım.

Karşınızda Samsung Galaxy Z Fold5

Tasarım:

Samsung, Galaxy Z Fold serisinde yatay düzlemde katlanma formunu benimsedi. Bunu Galaxy Z Fold5'te de görüyoruz. Kullanıcılar, aslında Galaxy Z Fold4'ten çok da farklı bir tasarım görmeyecekler. Ancak özellikle de menteşeler işin içine dahil edildiğinde, Galaxy Z Fold5'in önceki modele kıyasla önemli bir farkı olacak. Şirket nihayet tamamen kapanmama sorunu çözdü. Galaxy Z Fold5'teki yeni menteşe tasarımı, telefonun boşluksuz bir şekilde kapanmasını sağlıyor.

Ekran:

Samsung'un katlanabilir ekranlı yeni akıllı telefonu çift ekranlı bir yapıya sahip olacak. Kullanıcılar, bu sayede telefonlarını isterlerse katlı, isterlerse de tablet gibi kullanabilecekler. Bu bağlamda; dış kısımda 6.2 inç boyutundaki bir ekranla karşılaşacağız. AMOLED yapıdaki bu ekran FHD+ çözünürlük (2316 x 904 piksel), 120 Hz de tazeleme oranı sunacak. Normal bir akıllı telefonun ekranında yapabildiğiniz her şeyi bu ekranda da yapabileceksiniz.

Gelelim iç ekrana. Samsung Galaxy Z Fold5'in katlanabilen ekranı 7.6 inç büyüklüğünde olacak. Tıpkı dış ekranda olduğu gibi iç ekranda da FHD+ (2176 x 1812 piksel) çözünürlük ve 120 Hz tazeleme oranı sunulacak. Samsung'un yeni menteşe tasarımı, katlanmadan kaynaklanan kırışıklığın azalmasını sağlayacak. Böylece pürüzsüz ekran deneyimi, Galaxy Fold4'ten daha uzun süre sunulacak. Telefon, 300 bin katlamaya dayanıklı şekilde tasarlandı.

Performans:

Samsung Galaxy Z Fold5, Samsung tarafından özel olarak optimize edilen Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 işlemciden güç alacak. Hemen açıklayalım; işlemci performansı, yapılan özel optimizasyon çalışmaları ile aynı işlemciyi kullanan başka bir akıllı telefondan daha iyi olacak. 12 GB RAM ve 1 TB'ye kadar depolama alanı ile desteklenecek telefondaki batarya ise 4.400 mAh kapasiteye sahip olacak. Bu batarya, 25W hızlı şarj desteği sunacak.

Arayüz:

Samsung'un yaklaşmakta olan katlanabilir ekranlı akıllı telefonunda Android 13 ile çalışan One UI 5.1.1 arayüzü bulunacak. Marka, bu arayüzü 7.6 inç boyutundaki ekran için özel olarak optimize etti. Uygulamalar, yapılan optimizasyon çalışmaları ile geniş ekranda da mükemmel bir deneyim sunacak.

Kamera:

Samsung Galaxy Z Fold5, kağıt üzerinde Galaxy Z Fold4 ile aynı kamera özelliklerine sahip olacak. Bu bağlamda; geniş ekranda ekran altına gömülü 4 MP çözünürlük sunan selfie kamera bulunacak. Ayrıca, kapaktaki delikli ekranda 10 MP çözünürlük sunan ikinci bir selfie kamera bulunacak. Telefonun arka kısmında ise rakamlar aynı kalsa da işler biraz değişecek.

Samsung Galaxy Z Fold5'in arka kısmında üçlü kamera kurulumu bulunacak. Kamera kurulumunda 50 MP ana kameraya 12 MP ultra geniş açılı kamera ve 10 MP 3x zoom destekli telefoto kamera bulunacak. Ancak bu kamera kurulumunda kullanılan sensörler, Galaxy Z Fold4'tekilere kıyasla daha yeni ve daha iyi performans sunuyor. 8K çözünürlükte 30 fps video çekimleri ve yapay zekâ desteği, Galaxy Z Fold5'in yetenekleri arasında yer alacak.

Renk seçenekleri:

Samsung Galaxy Z Fold5'te şu renk seçenekleri bulunacak:

Platin

Mavi

Bej

Siyah

Samsung Galaxy Z Fold5 teknik özellikleri:

Ekran İç Ekran: 7.6 inç AMOLED, FHD+ (2316 x 904 piksel), 120 Hz

Dış Ekran: 6.2 inç AMOLED, FHD+ (2176 x 1812 piksel), 120 Hz İşlemci Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 RAM 12 GB (LPDDR5) Depolama 256-512-1024 GB (UFS 4.0) Selfie Kamera Ekran Altına Gömülü: 4 MP (f/1.0)

Kapak Ekranı: 10 MP (f/2.2) Arka Kamera 50 MP (f/1.8) + 12 MP (f/2.2) + 10 MP (f/2.2) Batarya 4.400 mAh (25W) İşletim Sistemi Android 13 (One UI 5.1.1) Bağlantı 5G, 4G, USB Type-C, Bluetooth 5.2, Wi-Fi 6E, GPS, Çift SIM Boyutlar Açıkken 6.1 x 5.11 x 0.25 inç

Kapalıyken 6.1 x 2.64 x 0.53 inç Renk Seçenekleri Platin, Mavi, Bej, Siyah

Samsung Galaxy Z Fold5 fiyatı (tahmini):

Versiyon Fiyatı 12 GB + 256 GB 1.900 euro 12 GB + 512 GB 2.040 euro 12 GB + 1 TB 2.280 euro

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