Samsung, Galaxy S23 Serisi, Galaxy Fold5 ve Galaxy Flip5 modellerine ekran yanması koruması özelliği getirdi. Söz konusu özellik, ekrandaki statik öğeleri milimetrik olarak oynatarak ekranda iz kalmasını önlüyor.

Samsung'un özellikle akıllı telefon ve TV'ler söz konusu olduğunda en iyi ve en yüksek ekran kalitesini sunduğunu söylemek zannediyorum yanlış olmaz. Bu nedenledir ki en büyük rakibi olan Apple dahi iPhone'larda ağırlıklı olarak Samsung ekranlara yer veriyor. Ancak Samsung ekranlarda özellikle son dönemde sık görülen bir problem var: Ekran yanması.

Bilmeyenler için kısaca açıklamak gerekirse; OLED ekranlarda aynı görüntü sabit bir şekilde sürekli görüntülendiğinde ekranın ilgili kısmında görüntünün izi kalıyordu. Uygulamaların içinde sürekli olarak gezindiğimizden bu problem pek yaşanmıyor olsa da Wi-Fi, şarj, hücresel bağlantı gibi simgeler ya da navigasyon butonları ekranda statik bir şekilde durduğundan ekran yanmasına neden olabiliyor.

Samsung telefonlarda yine ekran yanması sorunu ortaya çıkmıştı:

Samsung, geçtiğimiz yıllarda ekran yanmasının önüne geçebilmek için simgeleri milimetrik seviyede yerinden oynatmayı tercih ediyordu. Örneğin ana ekran tuşu, kullanıcının gözle göremeyeceği miktarda sağa, sola, yukarı aşağı oynuyordu. Böylece hep aynı LED'ler yanmıyor, ekran yanması sorununun önüne geçiliyordu.

Samsung'un ekran yanması koruma özelliği bu şekilde çalışıyor:

SamMobile'ın haberine göre Samsung, geçtiğimiz günlerde yayımlanan ve Galaxy S23 serisi, Galaxy Z Flip 5, Galaxy Z Fold 5 ve Galaxy Tab S9 serisine Galaxy AI özellikleri getiren One UI 6.1 güncellemesiyle ekran yanması koruma özelliğini bu telefonlara getirdi. Hemen yukarıda görmüş olduğunuz GIF, söz konusu özellik ile simgelerin nasıl yer değiştirdiğiniz gösteriyor.